Chirurgen verhindern Schlimmeres bei Anschlag in Krakau

Professor Michal Pedziwiatr und Doktor Mateusz Wierdak retteten bei dem Anschlag am Hauptmarkt in Krakau Leben. Hier sind die Fakten zu den Verletzten und Toten.

Während des schrecklichen Anschlags am Samstag auf dem Krakauer Hauptmarkt retteten zufällig in der Nähe weilende Chirurgen Leben und verhinderten vermutlich eine noch höhere Opferzahl. Professor Michal Pedziwiatr und Doktor Mateusz Wierdak hatten gerade mit ihren Familien zu Mittag gegessen, als sie Schüsse hörten und sofort handelten.

Die beiden Mediziner beschrieben der polnischen Nachrichtenagentur PAP, dass sie die Angst spürten, aber durch ihre Berufserfahrung gelernt hatten, unter extremem Stress effektiv zu arbeiten. Ihre schnelle Reaktion war entscheidend, um die Blutungsquellen der Verletzten zu finden und die Blutungen schnellstmöglich zu stoppen.

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Medizinische Koordination vor Ort

Professor Pedziwiatr übernahm als Unfallchirurg die Koordination der medizinischen Maßnahmen am Unfallort. Ein kritischer Aspekt der Ersten Hilfe war dabei der Schutz der Patienten vor Unterkühlung, was in der akuten Phase oft übersehen wird, aber lebensrettend sein kann. Durch die klare Strukturierung der Erstversorgung konnten lebenswichtige Funktionen stabilisiert werden, bis der reguläre Rettungsdienst eintraf.

Stille Helden im Krisenfall

Die beiden Chirurgen bezeichneten die zahlreichen Ärzte und medizinischen Fachkräfte, die sofort an ihre Arbeitsplätze in den Krankenhäusern eilten, als stille Helden. Es war sichergestellt, dass für eine potenziell noch höhere Zahl von Verletzten ausreichend Einsatzteams bereitgestanden hätten. Diese Bereitschaft der Kliniken in Krakau zeigte sich als entscheidender Faktor für das Überleben der Betroffenen.

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Aktuelle Lage der Patienten

Bisher werden 15 Verletzte weiterhin in Krankenhäusern behandelt, wobei der Zustand bei 14 Personen als stabil eingestuft wird. Der Zustand eines verletzten Polizisten gilt dagegen als schwerwiegend. Die schnelle Evakuierung und die professionelle medizinische Nachversorgung durch das lokale Rettungssystem haben dazu beigetragen, dass viele der Schwerverletzten stabil bleiben.

Opferzahl und politische Reaktionen

Bei dem verheerenden Angriff sind sechs Menschen ums Leben gekommen, darunter zwei Ausländerinnen, eine aus Großbritannien und eine aus Österreich. Der Krakauer Stadtpräsident Lukasz Gibala kündigte an, Polizisten und Ärzte, die nach dem Angriff am Samstag auf dem Hauptmarkt (Rynek Glowny) im Einsatz waren, für ihre Leistungen zu würdigen. Er selbst ist mittlerweile seinen Verletzungen erlegen, was die Tragödie weiter verschärft.

Rückblick auf das Geschehen

Die Ereignisse am Samstag auf dem Hauptmarkt haben gezeigt, wie wichtig spontane Hilfsbereitschaft und professionelle Kompetenz im Alltag sind. Die Handlungen von Pedziwiatr und Wierdak stehen exemplarisch für das Verhalten vieler Bürger und Fachkräfte in der Krisenphase. Die genaue Aufklärung der Umstände und die juristische Aufarbeitung des Anschlags laufen weiterhin, während die Stadt Krakau und Polen um die Trauernden und Verletzten stehen.