Chloe Kelly zog beim GQ Men of the Year Awards Aufmerksamkeiten auf sich. Die englische Fußball-Nationalspielerin erscheint in einem durchsichtigen schwarzen Kleid und erinnert an ihren historischen Triumph.

Chloe Kelly, die zentrale Offensivkraft der englischen Fußball-Nationalmannschaft, hat bei der renommierten Verleihung der GQ Men of the Year Awards für internationale Aufmerksamkeit gesorgt. Die 28-jährige Stürmerin präsentierte sich am Abend der Gala in einem auffälligen, schwarzen, durchsichtigen Kleid mit tiefem Rückenausschnitt, das sie ohne BH trug. Die Veranstaltung, die seit den 1990er Jahren zu den wichtigsten Preisen im Bereich Lifestyle, Mode, Musik, Film und Sport zählt, wurde vom Medienhaus Condé Nast organisiert. Chloe Kelly trat als eine von zahlreichen hochkarätigen Gästen den Roten Teppeter der Zeremonie, wobei ihr Auftritt sofort im digitalen Fokus stand und schnell viral ging.

Der historische Kontext des Triumphs

Chloe Kelly ist nicht nur wegen ihres ästhetischen Auftritts in den Medien, sondern vor allem wegen ihrer herausragenden sportlichen Erfolge in die öffentliche Wahrnehmung gerückt. Sie gilt als eine der erfolgreichsten britischen Fußballerinnen ihrer Generation und war entscheidend am Erfolg der Lionesses beteiligt. Mit der englischen Nationalmannschaft gewann sie zwei Europameisterschaft-Titel, wobei die Auszeichnungen in den Jahren 2022 und 2025 vergeben wurden. Ihre Karriere erreichte einen historischen Höhepunkt im Finale der EM 2022 gegen Deutschland. Dort erzielte Kelly den entscheidenden Siegtreffer in der 110. Minute der Verlängerung und sicherte damit den Titelgewinn für England.

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Nach dem Siegtreffer zog Kelly während der Jubelszenen ihr Trikot aus und rannte über das Spielfeld. Diese spezifische Geste ging im Internet viral und wurde zu einem ikonischen Symbol des englischen Frauenfußballs. Die emotionale Reaktion der Spielerin auf den größten Erfolg ihrer Mannschaft wurde in den sozialen Medien intensiv diskutiert und festigte ihren Status als Nationalheldin. Dieser Moment wird oft als Wendepunkt in der Wahrnehmung des Frauenfußballs im Vereinigten Königreich zitiert, da er große Teile der Bevölkerung für die Sportart begeisterte.

Modebewusstsein und frühere Auftritte

Chloe Kelly hat in letzter Zeit gezeigt, dass sie sich auch außerhalb des Fußballs im Bereich Mode und Öffentlichkeit wohl fühlt. Anfang des Jahres begeisterte sie bereits auf der Londoner Fashion Week ein breites Publikum. Damals präsentierte sie sich in einem schwarzen Kleid mit glitzernden Blumen, das ihre elegante Seite hervorhob und die Brücke zwischen Sport und High Fashion schlug. Ihr Auftritt bei den GQ Men of the Year Awards setzte diese Entwicklung fort und demonstrierte ihr wachsendes Selbstbewusstsein in der Modebranche. Der Dresscode des Abends, der Black Tie vorschrieb, erlaubte den Gästen, kreativ mit klassischen Erwartungen zu brechen.

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Ihre Präsenz bei solchen Veranstaltungen unterstreicht den Wandel der Wahrnehmung von Sportlerinnen in der modernen Gesellschaft. Sie werden nicht mehr nur als Athletinnen, sondern als multifunktionale Persönlichkeiten wahrgenommen, die auch in kulturellen und modischen Kontexten agieren können. Chloe Kelly nutzt diese Plattformen, um ihre Marke zu stärken und neue Zielgruppen zu erreichen. Ihr Stil bei der GQ Gala wurde von vielen Beobachtern als mutig und selbstbewusst bezeichnet und trug dazu bei, dass sie auch außerhalb des Sportbereichs im Gespräch bleibt.

Weitgereichte Teilnehmer und mediale Aufmerksamkeit

Neben Chloe Kelly war auch Alex Scott als Gast auf der Veranstaltung anwesend, was die Verbindung zwischen den beiden Sportlerinnen nochmals betonte. Die BBC-Moderatorin spielte früher mit Kelly in der Nationalmannschaft sowie bei Arsenal (den Gunners). Alex Scott präsentierte sich bei der Gala in einem Ensemble, das ein weißes Korsett mit einem langen, schwarzen Kleid kombinierte. Ihre Anwesenheit unterstrich die starke Präsenz von Frauen im englischen Fußball auf der roten Teppichveranstaltung. Beide Frauen repräsentierten die neue Generation der englischen Sportlerinnen, die sowohl sportlich als auch medial erfolgreich sind.

Weitere prominente Gäste veranschaulichten die Breite der Veranstaltung. Der Tennis-Juwel Arthur Fery war ebenfalls zu Gast, nachdem er bei Wimbledon mit einer Wildcard sensationell ins Halbfinale eingezogen war. Sein Erfolg bei den All England Championships sorgte für erhebliches Aufsehen in der Sportwelt. Außerdem vertrat der englische Fußball-Nationalspieler Morgan Gibbs-White die Stars von Thomas Tuchel. Der Offensiv-Künstler von Nottingham Forest war Teil des Kaders, der in der Nations League antrat. Die Anwesenheit solcher Stars aus verschiedenen Sportarten unterstreicht den interdisziplinären Charakter der GQ Men of the Year Awards.

Ausblick und mediale Resonanz

Die deutsche Ausgabe der GQ Men of the Year Awards steht bereits im Kalender. Am 20. November steigt die Veranstaltung in Berlin, was auf die wachsende Bedeutung der Auszeichnung in Europa hinweist. Die Präsenz englischer Stars wie Chloe Kelly bei der Londoner Gala hat das internationale Interesse an der Veranstaltung weiter gesteigert. Die mediale Resonanz auf ihre Garderobe und ihre sportlichen Erfolge bleibt hoch, was die Symbiose zwischen Sport, Mode und Popkultur deutlich macht. Chloe Kelly hat gezeigt, dass sie diese Synergieeffekte meisterhaft nutzen kann.

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Die Kombination aus historischen sportlichen Leistungen und moderner öffentlicher Präsenz macht Chloe Kelly zu einer der einflussreichsten Figuren im britischen Sport. Ihre Fähigkeit, zwischen dem Spielfeld und der roten Teppichveranstaltung zu wechseln, spiegelt den Wandel der Rolle von Frauen im professionellen Sport wider. Die Ankündigung der Berliner Gala im November bietet die Gelegenheit, ähnliche Dynamiken auch auf dem europäischen Festland zu beobachten. Für Chloe Kelly bedeutet dies eine weitere Plattform, um ihre Botschaften und ihr Image zu verbreiten und die Sichtbarkeit des Frauenfußballs weiter zu erhöhen.