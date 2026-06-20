Chlorgas-Alarm in Kempen: Schwimmbad evakuiert

In Kempen am Niederrhein musste ein Schwimmbad am Samstagmorgen evakuiert werden, weil Chlorgas entwichen ist. Die Feuerwehr rückte an und sorgte dafür, dass alle Badegäste das Gebäude verlassen konnten. Die Ursache für den Chlorgas-Alarm ist noch nicht vollständig geklärt, aber es wird angenommen, dass es sich um einen technischen Defekt gehandelt hat. Das Schwimmbad bleibt vorsorglich geschlossen, aber es wird angenommen, dass es morgen wieder geöffnet werden kann.

Endlich Abkühlung bei Temperaturen um die 30 Grad Celsius - und dann das: In Kempen am Niederrhein musste am Samstagmorgen ein Schwimmbad evakuiert werden: Chlorgas-Alarm !

Die Feuerwehr rückte an, bis zu 600 Badegäste mussten das kombinierte Frei- und Hallenbad verlassen. Viele standen in ihrer Badekleidung vor dem Bad. Die Feuerwehr rückte mit Unterstützung aus Nachbarstädten an. Sprecher Christian Ullmann: Wir haben sofort alles abgesperrt und per Nina-App eine Warnung veröffentlicht.

Dann haben wir erste Messungen durchgeführt, die jedoch negativ verliefen. Dann betraten Feuerwehrleute in Schutzanzügen den Technikbereich, maßen erneut und drehten alle Chlorgasflaschen ab. Der Sprecher: Wir gehen davon aus, dass es sich um einen technischen Defekt gehandelt hat. Entweder ist dadurch eine kleine Menge Chlorgas ausgetreten oder ein Sensor hat fälschlicherweise ausgelöst.

Die Feuerwehrleute sammelten die zurückgelassenen Taschen ein. Das AquaSol teilte mit, das Bad bleibe den gesamten Tag vorsorglich geschlossen. Nach aktuellem Stand wurden keine Personen verletzt. Sobald die Sicherheit für unsere Gäste und Mitarbeitenden gewährleistet ist, öffnen wir wieder.

Aktuell gehen wir davon aus, dass das AquaSol morgen wieder regulär geöffnet sein kann





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