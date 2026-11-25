Cholesterin senken, wenn Statine nicht reichen? Ein Kardiologe erklärt, welche Vorteile Cholesterinspritzen bieten und für wen sie sinnvoll sind.

Ein erhöhter Cholesterinspiegel tut nicht weh – und das macht ihn so tückisch. Während sich überschüssiges LDL-Cholesterin über Jahre hinweg in den Gefäßwänden ablagern und dort gefährliche Veränderungen begünstigen kann, bleibt dieser Prozess für Betroffene meist völlig unbemerkt.

Lagert sich das Blutfett in den Gefäßwänden ab, können sogenannte Plaques entstehen, die die Blutgefäße verengen und im schlimmsten Fall einenAlle zwei Wochen sonntags: Antworten auf Beziehungsfragen – ehrlich, nah und alltagstauglich. Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Statine wirken nicht?

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Wie funktioniert Cholesterinspritzen Doch wann ist eine solche Cholesterinspritze tatsächlich sinnvoll? Wie genau funktioniert sie und warum setzen viele Ärzte trotzdem weiterhin auf Statine, obwohl es inzwischen moderne Spritzentherapien gibt? Diese und weitere Fragen beantwortet Prof. Dr. med. Oliver Weingärtner.

Er ist Oberarzt für interventionelle Kardiologie und Angiologie und Leiter der Lipidambulanz an der Klinik für Kardiologie und Angiologie des Universitätsklinikums Jena und gehört zu den führenden Experten auf dem Gebiet der Lipidologie und der Herz-Kreislauf-Prävention. Zunächst muss man klarstellen, dass es nicht die eine Cholesterinspritze gibt. Vielmehr gibt es unterschiedliche Medikamente, die auf verschiedene Weise densenken können. Gemeinsam ist ihnen, dass sie als Spritze verabreicht werden.

Je nach Wirkstoff müssen diese Medikamente in unterschiedlichen zeitlichen Abständen gespritzt werden, beispielsweise alle zwei Wochen, alle vier Wochen oder bei bestimmten Präparaten auch nur alle sechs Monate. Das lässt sich eigentlich ganz gut erklären: Die Leber spielt bei der Regulierung unseres Cholesterinspiegels eine ganz entscheidende Rolle. Sie ist dafür verantwortlich, überschüssiges LDL-Cholesterin aus dem Blut aufzunehmen und abzubauen. Dafür besitzt sie spezielle Andockstellen, die sogenannten LDL-Rezeptoren.

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Bei den klassischen PCSK9-Hemmern, die zu den bekanntesten Cholesterinspritzen gehören, setzen wir genau an diesem Mechanismus an. Sie blockieren ein Eiweiß namens PCSK9. Dieses Eiweiß sorgt normalerweise dafür, dass die LDL-Rezeptoren in der Leber abgebaut werden. Wenn wir PCSK9 hemmen, bleiben mehr dieser Rezeptoren erhalten.

Die Leber kann dadurch deutlich mehr LDL-Cholesterin aus dem Blut aufnehmen und entfernen. Es gibt allerdings auch andere Wirkprinzipien. Ein Beispiel ist Inclisiran. Dieser Wirkstoff greift bereits in den Leberzellen ein und reduziert dort die Bildung des PCSK9-Eiweißes.

Auch dadurch stehen mehr LDL-Rezeptoren zur Verfügung und der Cholesterinspiegel sinkt. Prof. Dr. med. Oliver Weingärtner ist Oberarzt für interventionelle Kardiologie und Angiologie und Leiter der Lipidambulanz an der Klinik für Kardiologie und Angiologie des Universitätsklinikums Jena. Cholesterin senken mit Spritze: So effektiv ist die Therapie tatsächlichDie Therapie mit Cholesterinspritzen ist ausgesprochen wirksam.

Je nach eingesetztem Wirkstoff können wir das LDL-Cholesterin um etwa 50 bis 60 Prozent senken, teilweise sogar noch stärker. Das ist eine erhebliche Reduktion, insbesondere bei Patientinnen und Patienten, die bereits sehr hohe Cholesterinwerte haben oder ein besonders hohesGrundsätzlich kommt diese Therapie für Menschen infrage, die ein hohes oder sehr hohes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben.

Das betrifft auch Patienten, die bereits einen Herzinfarkt oder Schlaganfall erlitten haben und bei denen sich die LDL-Cholesterinwerte mit den bisherigen Behandlungsmöglichkeiten nicht ausreichend senken lassen. Auch Patienten, die Statine nicht vertragen und über Nebenwirkungen klagen, können von einer solchen Behandlung profitieren. Wichtig ist dabei: Die Cholesterinspritze ersetzt nicht grundsätzlich die bisherigen. In vielen Fällen setzen wir sie zusätzlich zu Statinen und gegebenenfalls weiteren Cholesterinsenkern ein, um eine ausreichende LDL-Senkung zu erreichen.

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Mittlerweile werden rund 70.000 Menschen in Deutschland mit einer Cholesterinspritze behandelt. Wenn Cholesterinspritzen so wirksam sind und zudem deutlich seltener verabreicht werden müssen, warum sind Statine dann nach wie vor die erste Wahl? Zunächst einmal sind Statine seit vielen Jahrzehnten in der Behandlung erhöhter Cholesterinwerte etabliert. Wir verfügen über eine sehr große wissenschaftliche Datenbasis, die eindeutig zeigt, dass Statine nicht nur das LDL-Cholesterin senken, sondern auch das Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle reduzieren können.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Wirtschaftlichkeit. Hier gibt es einen erheblichen Unterschied zwischen den beiden Therapieformen. Während eine Behandlung mit Statinen im Jahr ungefähr 150 Euro kostet, können für eine Therapie mit Cholesterinspritzen je nach Präparat rund 6000 Euro jährlich anfallen. Wir sprechen also von einem Vielfachen der Kosten.

In Deutschland müssen derzeit etwa neun Millionen Menschen Cholesterinsenker nehmen. Wenn jeder von ihnen eine Therapie mit Cholesterinspritzen erhalten würde, würden die Kosten explodieren. Viele Patienten haben Bedenken gegenüber Statinen, weil sie mögliche Nebenwirkungen wie Muskelschmerzen oder Muskelschwäche fürchten. Sind Cholesterinspritzen in dieser Hinsicht besser verträglich?

Zunächst einmal muss man sagen, dass die Sorge vor Nebenwirkungen bei Statinen häufig größer ist, als es die tatsächliche Datenlage rechtfertigt. Statine gehören zu den am besten untersuchten Medikamenten überhaupt. Wir wissen aus zahlreichen großen Studien, dass sie sehr wirksam sind und das Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle deutlich reduzieren. Deshalb sollte man Patienten nicht vorschnell von einer Statintherapie abraten.

Wenn Beschwerden auftreten, sollte man zunächst gemeinsam mit dem behandelndenprüfen, ob tatsächlich das Medikament die Ursache ist. Häufig kann man durch eine Anpassung der Dosierung oder einen Wechsel des Wirkstoffs eine gut verträgliche Lösung finden. Die Datenlage für cholesterinsenkende Spritzen ist ähnlich sicher und gut verträglich wie die Behandlung mit Statinen. Die häufigsten Nebenwirkungen sind hier eher lokale Reaktionen an der Einstichstelle, beispielsweise Rötungen, Schwellungen oder Schmerzen.

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