Statine sind die am häufigsten eingesetzten Medikamente, um LDL-Cholesterin zu senken. Ein Arzt erklärt, wann sie wirklich sinnvoll sind.

, wie Herzinfarkten, vorzubeugen, die durch zu hohe Cholesterinwerte ausgelöst werden: Die Rede ist von Statinen. Dabei ist Cholesterin für unseren Körper grundlegend. Es ist Teil der Zellmembranen, macht einen großen Teil der Hirnsubstanz aus, wirkt an der Hormonbildung mit und gibt außerdem den Fettgehalt im Blut an.

Trotzdem leiden laut Auswertung desWann Cholesterin zum Problem wird, hängt allerdings vom Wert ab: Egal, ob genetische Erkrankung, Lebensstil oder Ernährung die Ursache ist, schädlich ist es erst ab einem bestimmten Spiegel. Das bestätigt auch Professor Oliver Weingärtner, Oberarzt für interventionelle Kardiologie, Angiologie und Lipidologie am Universitätsklinikum Jena und aktuell der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Lipidologie . Im Gespräch mit dieser Redaktion erklärt er, was Statine sind, wie sie wirken und welche verschiedenen Statine es gibt.

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