Der Potsdamer Kammerchor ChorWerk führt am 29. November in der Friedenskirche Benefizkonzerte für die Tafel Potsdam durch. Karten sind ab 15 Euro verfügbar.

Der Potsdamer Kammerchor ChorWerk veranstaltet am Sonntag, den 29. November, um 18 Uhr ein Benefizkonzert zugunsten der Tafel Potsdam e.V. in der Friedenskirche am Grünen Gitter. Das Konzertprogramm präsentiert unter der künstlerischen Leitung von Hans-Joachim Lustig eine Mischung aus deutschen und internationalen Liedern sowie Motetten. Die musikalische Darbietung wird durch literarische Texte zu den Themen Advent und Weihnachten ergänzt, darunter Werke von Wolfgang Borchert und Erich Kästner. Die gesamten Einnahmen aus diesem Konzertfließen direkt an den Verein Tafel Potsdam e.V., der lokale soziale Aufgaben übernimmt.

Konzertprogramm und künstlerische Gestaltung

Die musikalische Führung übernimmt Chorleiter Hans-Joachim Lustig, der das Ensemble durch ein sorgfältig kuratiertes Programm begleitet. Neben der klassischen Chormusik der Motetten stehen auch spezifische Texte im Mittelpunkt, die sich mit der Vorweihnachtszeit auseinandersetzen. Die Kombination aus gesanglicher Darbietung und literarischen Elementen schafft eine Atmosphäre, die sowohl kulturelle Tiefe als auch soziale Verantwortung vereint. Die Auswahl der Werke von Wolfgang Borchert und Erich Kästner bietet den Zuhörern einen Einblick in die literarische Auseinandersetzung mit Humanität und Not, was thematisch gut zur Unterstützung bedürftiger Menschen passt.

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Langfristige Koordination der Sozialinitiativen

Der Verein Tafel und der Chor ChorWerk haben die Absicht geäußert, diese Benefizkonzerte mit integrierten Lesungen zu einem fest verankerten, jährlich wiederkehrenden Format in der Vorweihnachtszeit zu machen. Diese strategische Planung zielt darauf ab, eine nachhaltige Brücke zwischen kulturellem Leben und sozialem Engagement in der Region Potsdam zu schlagen. Durch die Wiederholung des Events wird sichergestellt, dass die Aufmerksamkeit für die Aufgaben der Tafel Potsdam e.V. über die Saison hinaus bestehen bleibt. Die Planung dieser regelmäßigen Termine dient dazu, die öffentliche Wahrnehmung für die Herausforderungen der lokalen Lebensmittelhilfe zu schärfen.

Soziale Infrastruktur und operative Unterstützung

Die Tafel Potsdam e.V. operiert als ein wichtiger Pfeiler der lokalen sozialen Infrastruktur und leistet umfangreiche Unterstützung für die Bevölkerung der Region. Mit rund 200 freiwilligen Helferinnen und Helfern organisiert der Verein seine Arbeit an sechs Tagen pro Woche. Diese ehrenamtlichen Kräfte sind entscheidend für die Aufrechterhaltung der Versorgungsstrukturen, die etwa 2000 Menschen in Potsdam und Umgebung erreichen. Die große Anzahl an Engagierten demonstriert die starke Basis der Initiative und ihre Fähigkeit, eine große Anzahl von Bedürftigen mit notwendigen Gütern zu versorgen.

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Logistik und Verteilung von Lebensmitteln

Ein zentraler Bestandteil der täglichen Arbeit der Tafel Potsdam e.V. ist der Umgang mit Lebensmittelüberschüssen aus dem Einzelhandel. Monatlich werden rund 100 Tonnen Lebensmittel von Supermärkten abgeholt. Dieser Prozess umfasst nicht nur den Transport, sondern auch das sorgfältige Sortieren der Waren, um sicherzustellen, dass nur einwandfreie Produkte weitergegeben werden. Die verteilten Lebensmittel gelangen dann in festgelegte Ausgabestellen in Potsdam, Werder und Teltow. Diese logistische Kette ist essenziell, um Verschwendung zu reduzieren und gleichzeitig soziale Härten abzufedern.

Ticketvertrieb und finanzielle Beteiligungsmodelle

Karten für das Benefizkonzert am 29. November können im Vorverkauf für die Preisstufen von 15, 25 oder 40 Euro erworben werden. Der Erwerb erfolgt über die E-Mail-Adresse kontakt@chorwerk-potsdam.de, was einen direkten und transparenten Weg zur Sicherung der Eintrittskarten bietet. An der Abendkasse sind ebenfalls Tickets verfügbar, wobei spezielle Konditionen für Schüler, Studierende und Bürgergeldempfänger angeboten werden. Dieses abgestufte Preismodell soll die Teilnahme für alle gesellschaftlichen Gruppen ermöglichen und sicherstellen, dass die kulturelle und soziale Veranstaltung inklusiv bleibt.