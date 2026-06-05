Nach einem jahrelangen Rechtsstreit um den Nachlass Karl Lagerfelds steht fest: Seine berühmte Katze Choupette erbt nichts. Das Vermögen geht an enge Vertraute und Weggefährten des Designers. Für das Tier ist jedoch weiterhin gesorgt.

Seit sieben Jahren herrscht Uneinigkeit unter Anwälten und Verwandten über den Nachlass des 2019 verstorbenen Modeschöpfers Karl Lagerfeld , der auf etwa 260 Millionen Euro geschätzt wird.

Im Mittelpunkt des langwierigen Erbstreits stand auch seine berühmte Burma-Katze Choupette, die während Lagerfelds Leben in сиuosem Luxus lebte. Die 14-jährige Katze, die einst mit Privatjet und Rolls-Royce reiste, von einem mehrköpfigen Team umsorgt wurde und opulente Geburtstagspartys genoss, wartete nach dem Tod ihres Herrchens auf ihren Anteil. Doch wie jetzt bekannt wurde, geht sie leer aus. Das Testament nennt als Erben lediglich enge Vertraute aus dem Umfeld des Designers, nicht aber Choupette oder ihre Betreuerin.

Diese Entscheidung überrascht, da Lagerfeld öffentlich immer wieder betonte, dass Choupette sein einziges großes Liebesverhältnis sei und er alles für sie tun würde. Laut einem Bericht der Daily Mail wurden die Begünstigten des Nachlasses nun offiziell benannt. Neben Sébastien Jondeau, dem langjährigen persönlichen Assistenten und Vertrauten Lagerfelds, erbt auch das Patenkind Hudson Kroenig sowie dessen Vater Brad Kroenig, ein Model, einen Teil des Vermögens. Hinzu kommt Lagerfelds frühere Muse Baptiste Giabiconi.

Nicht bedacht wurden hingegen Verwandte in Hamburg, zu denen der Designer angeblich kein enger Kontakt bestand, sowie seine ehemalige Haushälterin Françoise Caçote, bei der Choupette nun in Paris lebt. Besonders dieEnumerable von Choupette als Erbin hatte in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen gesorgt, nachdem Lagerfeld einmal gesagt hatte: "Sie ist meine Muse und mein größter Liebesbeweis.

" Trotz der ausbleibenden direkten Erbschaft ist für das Wohlergehen der Katze dennoch gesorgt. Nach französischem Recht können Tiere grundsätzlich nicht als Erben eingesetzt werden, doch Lagerfeld hatte schon zu Lebzeiten vorgesorgt. Er übertrug seiner Haushälterin Caçote ein Haus mit Garten im Großraum Paris und richtete eine finanzielle Fürsorge für den Lebensunterhalt von Choupette ein.

In einem Interview betonte Caçote, dass sie alles tue, um den Bedürfnissen der Katze gerecht zu werden, auch wenn sie dafür ihre eigene Arbeitszeit reduzieren musste.

"Sie bekommt all die Liebe, Aufmerksamkeit und Fürsorge, die sie braucht", so Caçote. Der Fall zeigt die Komplexität des Erbrechts bei prominenten Persönlichkeiten und die emotionalen Bindungen, die über den Tod hinauswirken können





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