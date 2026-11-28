FC Bayern München prüft die Rückholung von Eric-Maxim Choupo-Moting als ablösefreie Winter-Option. Der 37-jährige Stürmer könnte als erfahrener Backup für die Offensive dienen.

Der FC Bayern München befindet sich aktuell in einer Phase, in der die Offensive durch Verletzungssorgen geschwächt ist und die Suche nach einer temporären Verstärkung an Dringlichkeit gewinnt. Eric-Maxim Choupo-Moting, der ehemalige Münchner Stürmer, steht als konkrete Lösung für das Winter-Fenster auf der Liste der möglichen Transfers. Laut Berichten von Sky Sports wird der 37-Jährige intern bereits als strategischer Move diskutiert, um die Lücken in der Angriffslinie zu schließen, bevor die zweite Saisonhälfte beginnt.

Ablösefreier Status ermöglicht kostengünstige Rückkehr

Die grundlegenden Rahmenbedingungen für eine Rückkehr des Spielers nach München sind finanziell äußerst attraktiv. Choupo-Moting ist derzeit bei den New York Red Bulls in den USA unter Vertrag, wobei die Spielzeit dort bis zum Jahresende endet. Ab Januar würde er somit ablösefrei auf dem Transfermarkt zur Verfügung stehen, was ihn zu einer extrem kostengünstigen Option für die Bayern-Führung macht. Diese Situation eliminiert hohe Transfergebühren und reduziert das finanzielle Risiko einer kurzfristigen Verpflichtung auf ein Minimum, da keine Kompensationszahlungen an einen anderen Verein fällig würden.

Also read FC Bayern München: Kahn lobt Kimmichs Verteidigungsrede und sieht Musiala durch Bayern-Bosse »beschädigt«

Expertenstimmen bestätigen Ernsthaftigkeit des Szenarios

Die Spekulationen um eine mögliche Rückkehr gehen weit über bloße Gerüchte hinaus, wie Experten aus dem deutschen Fußball-Umfeld bestätigen. Im Podcast Bayern-Insider, moderiert von Fußballchef Christian Falk und Chefreporter Heiko Niedderer, wird die Möglichkeit als ernstzunehmendes Szenario eingeordnet. Heiko Niedderer verweist darauf, dass die Überlegung explizit auch von der Seite des Spielers selbst kommt. Christian Falk ergänzt, dass Choupo-Moting durch frühere Kuriositäten, wie seinen Wechsel zu Paris Saint-Germain und seiner Zeit bei den Bayern, bewiesen hat, dass er als Backup-Stürmer funktioniert und sich schnell in neue Teams integriert.

Verletzungssorgen bei Saibari und Laimer verschärfen Lage

Die Dringlichkeit eines Sturmspielers wird durch die aktuelle Verletzungssituation im Kader des FC Bayern München massiv erhöht. Der Neuzugang Ismael Saibari fehlt monatelang aufgrund eines Syndesmosebandanrisses und der anschließenden Operation. Auch dieser Verletzungstyp trat bereits bei Eric-Maxim Choupo-Moting selbst auf, als er für den FC Lille spielte. Zusätzlich muss Chefreporter Niedderer feststellen, dass sogar der Mittelfeldmotor Konrad Laimer als Not-Stürmer aushelfen musste, was die personelle Notlage in der Offensive unterstreicht und die Suche nach einer zuverlässigen Alternative dringender macht.

Advertisement

Advertisement

Bewährte Qualität und fehlende Eingewöhnungszeit als Hauptargument

Eric-Maxim Choupo-Moting bringt sportliche Argumente mit, die ihn zur idealen temporären Lösung machen. Zwischen 2020 und 2024 lief er bereits für den Rekordmeister auf, wobei er in 122 Einsätzen 38 Tore erzielte. Diese Statistiken belegen seine Qualität als Edel-Joker, der sofortige Wirkung zeigt. Da er den Verein, das System und die Kollegen bereits bestens kennt, braucht er null Anlaufzeit. Im Gegensatz zu einem Neuzugang, der erst磨合ungszeit benötigt, kann er ab dem ersten Tag eingesetzt werden, was in einer Krisensituation unverzichtbar ist.

Historische Parallelen und wahrscheinliche Winter-Entscheidung

Chefreporter Heiko Niedderer vergleicht die aktuelle Situation mit früheren Bewährungsproben im Verein, wie der Rückkehr von Claudio Pizarro in einer ähnlichen Konstellation. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Bayern im Januar auf Choupo-Moting setzen, ist hoch, da die Alternative darin besteht, ohne passende Offensive zu starten. Die Entscheidung wird voraussichtlich getroffen werden, bevor das Winter-Fenster schließt, um sicherzustellen, dass eine erfahrene Kraft verfügbar ist, die die Mannschaft stabilisiert und als verlässlicher Ersatz auf der Bank bereitsteht.