Eric-Maxim Choupo-Moting steht im Fokus der Bayern München: Als ablösefreier Stürfer aus den USA könnte er als Backup nach München zurückkehren. Mehr Details.

Eric-Maxim Choupo-Moting könnte sein Comeback an der Säbener Straße feiern und zurück zu Bayern München kommen. Der aktuelle Stürmer der New York Red Bulls gilt bei der Rekordmeister als konkrete Winter-Lösung für die Rückrunde. Nachdem die Major League Soccer-Saison in den USA bereits im vergangenen Dezember endete, steht der 37-jährige Angreifer seit Januar ablösefrei zur Verfügung. Diese zeitliche Passung ermöglicht es dem Verein, ohne Ablösezahlungen auf einen erfahrenen Kader-Ergänzer zurückzugreifen.

Ex-Bayern-Star als kostengünstige Backup-Lösung

Die Idee einer Rückkehr wird nicht nur von externen Medien spekuliert, sondern existiert auch auf Seiten des Spielers selbst. Der Reporter Heiko Niedderer bestätigte in einem Interview mit dem Fußballchef Christian Falk, dass diese Überlegung beim Spieler und seinen Vertretern aktiv diskutiert wird. Für Choupo-Moting wäre es ein weiterer logischer Schritt in seiner bisherigen Karriere, da er bereits kuriose Wechselverläufe hinter sich hat. Sowohl sein Engagement beim Paris Saint-Germain als auch sein letzter Aufenthalt in München endeten erfolgreich in der Rolle des zuverlässigen Backup-Stürmers.

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Die finanzielle Seite der Transaktion spricht eine deutliche Sprache für die Vereinsführung. Da keine Ablösesumme fällig wird, gilt der Routinier als extrem kostengünstige Variante im Winterfenster. Dies entlastet das Budget, während gleichzeitig eine erfahrene Persönlichkeit ins Team geholt wird. Die Kombination aus fehlender Ablöse und sofortiger Verfügbarkeit macht ihn zu einer attraktiven Option für die Sportabteilung unter den aktuellen marktwirtschaftlichen Bedingungen.

Sportliche Argumente gegen aktuelle Ausfälle

Ein entscheidendes Argument für eine Rückholung ist die sportliche Notwendigkeit im Angriffskader. In der aktuellen Verletzungssituation fehlen wichtige Akteure über einen längeren Zeitraum. Neuzugang Ismael Saibari leidet unter einem Syndesmosebandanriss und ist nach der Operation monatelang ausgefallen. Auch Claudio Pizarro war in einer ähnlichen Situation bereits zurückgekehrt, was historische Mechanismen bei diesem Verein aufzeigt.

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Durch die Ausfälle fehlt dem Team die direkte Alternative, was bereits zu improvisierten Lösungen im Spielaufbau führte. Beim letzten Spiel in Lille musste der Mittelfeldmotor Konrad Laimer als Not-Stürmer aushelfen, da keine echten Angreifer verfügbar waren. Diese Lücke zu schließen, ist das primäre Ziel, wenn Choupo-Moting geholt wird, um die Offensive wieder stabil zu halten.

Bewährte Mechanismen und keine Eingewöhnungszeit

Choupo-Moting bringt eine enorme praktische Erfahrung in den Spielbetrieb ein, die er im Vorfeld nicht mühsam erlernen müsste. Zwischen 2020 und 2024 lief er bereits vier Saisons für die Münchner auf und absolvierte dabei 122 Spiele. In diesem Zeitraum erzielte er insgesamt 38 Tore und unterstrich seine Qualitäten regelmäßig als effektiver Edel-Joker. Diese Datenlage zeigt, dass er die taktischen Anforderungen und die Dynamik im Team bereits bestens kennt.

Christian Falk betonte in der Analyse, dass ein solches Szenario durchaus funktionieren kann, wenn die aktuellen Verletzungen weiter bestehen. Ein Stürfer in der Form und mit dem Know-how von Choupo-Moting bräuchte keine Phasen der Eingewöhnung. Selbst sein Alter von 37 Jahren wird dabei als weniger kritisch betrachtet, solange er als spezialisierte Ergänzungslösung für die letzten Spielminuten oder als Notfalloption für die Startelf dient.