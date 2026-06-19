Chris Evans kehrt als Steve Rogers für Avengers: Secret Wars zurück

Marvel bestätigt, dass Chris Evans in Avengers: Secret Wars erneut die Rolle des Steve Rogers übernehmen wird. Der Film soll 2027 erscheinen und das MCU rebooten.

Marvel hat für die kommenden Avengers -Filme einen beeindruckenden Cast zusammengestellt. Besonders freuen können sich die Fans über die Rückkehr von Chris Evans als Steve Rogers .

Der Schauspieler bestätigte in einem Interview, dass er für Avengers: Secret Wars vor der Kamera stehen wird, auch wenn er nicht verraten konnte, wie groß sein Auftritt sein wird. Avengers: Doomsday soll bereits Ende des Jahres erscheinen und Avengers: Secret Wars im Jahr 2027. Letzterer Film wird als großerFinale des Marvel Cinematic Universe fungieren und einen Reboot einleiten.

Secret Wars basiert auf der gleichnamigen Comicreihe, in der verschiedene Universen kollidieren und am Ende eine einzige Realität Battleworld übrig bleibt, die von Doctor Doom beherrscht wird. Eine Gruppe überlebender Helden stellt sich ihm entgegen. Die Regisseure sprechen von einer Phase 0, die mit Doomsday beginnt. Nach Secret Wars soll der Fokus stärker auf den X-Men liegen. Evans' Rückkehr könnte ein letzter Auftritt in seiner ikonischen Rolle sein





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