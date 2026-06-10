Chris Löwe überrascht mit einem einmaligen Comeback in der Mittelsachsenliga

Der ehemalige Bundesliga‑Profi Chris Löwe spielte nach über drei Jahren Pause aufgrund einer Knieverletzung für den Hartmannsdorfer SV in einem Liga‑Duell gegen die LSV Großhartmannsdorf. Das überraschende Einsatz‑Highlight führte zu einem 3:1‑Sieg und sorgte für Aufsehen in der Regionalliga.

Im vergangenen Wochenende sorgte ein außergewöhnliches Ereignis für Aufsehen in der Mittelsachsenliga , als der 37‑jährige Chris Löwe nach über drei Jahren Pause dank einer vergangenen Knieverletzung zum ersten Mal seit Langem wieder ein Pflichtspiel bestritten hat.

Der frühere Profi, der in seiner Laufbahn für namhafte Vereine wie Borussia Dortmund, den 1. FC Kaiserslautern, Huddersfield Town und den Chemnitzer FC aktiv war, trat für den Hartmannsdorfer SV in das Duell gegen die LSV Großhartmannsdorf an. Die Entscheidung fiel nicht aus sportlichen Notwendigkeiten, sondern aus einer rein freundschaftlichen Geste: Löwe wollte einem langjährigen Kameraden einen Gefallen tun und meldete sich deshalb für das Spiel an.

Aufgrund seines gültigen Spielerpasses für die Altherrenmannschaft des Hartmannsdorfer SV durfte er auch in der ersten Mannschaft mitspielen, was jedoch zunächst von den Gegenspielern nicht bemerkt wurde, weil sein Name auf der offiziellen Aufstellung von fussball.de anonymisiert war. Viele Spieler von Großhartmannsdorf erkannten ihn erst nach dem Anpfiff an seiner charakteristischen Technik und Ballbehandlung, und erst in der Halbzeitpause wurde die Identität des ehemaligen Bundesliga‑Profis vom Trainerteam bekannt gegeben.

"Ich habe ihn angeschaut und dachte, dass ich ihn irgendwoher kenne", erklärte Tobias Köhler, Mittelfeldspieler von Großhartmannsdorf, gegenüber der Freien Presse. "Uns allen wurde klar, dass wir einem Spieler mit außergewöhnlicher Technik gegenüberstehen. " Der Trainer von Hartmannsdorf, Pierre Sprößig, nutzte die Situation gezielt und setzte Löwe sofort auf die Außenbahn, wo er seine Stärken ausspielen konnte.

Obwohl er nicht mehr auf seiner gewohnten linken Flanke stand, sondern auf der rechten Seite eingesetzt wurde, hatte er sofort Einfluss auf das Spielgeschehen. In der 35. Minute bereitete er das zweite Tor für sein Team vor, das schließlich mit 3:1 gewann und damit im Abstiegskampf ein Stück Luft bekam. Dortnach veröffentlichte der Verein ein jubelndes Foto aus der Kabine, auf dem Löwe mittendrin zu sehen war.

Das Comeback wurde von Löwe selbst als einmalige Sache bezeichnet: "Das Spiel war wohl eine einmalige Sache. Ich wollte einem Kumpel lediglich einen Gefallen tun", sagte er im Gespräch mit BILD. Auch der Trainer betonte, dass Löwe sofort Führungsqualitäten gezeigt und die Standardsituationen selbst übernommen habe. Trotz dieses denkwürdigen Auftritts wird klar, dass dies keine dauerhafte Rückkehr in den Profifußball bedeutet, sondern eher eine Ausnahme bleibt.

Chris Löwe arbeitet inzwischen als Sportdirektor beim Chemnitzer FC, dem Verein, der in der Nordost‑Regionalliga um die Meisterschaft mitspielt, und blickt auf eine beeindruckende Bilanz von sieben Bundesligaspielen, 148 Einsätzen in der 2. Bundesliga und 52 Partien in der englischen Premier League zurück. Sein überraschender Einsatz in der 8. Liga bleibt ein Highlight für die lokale Presse und ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie ehemalige Profis auch in niedrigen Ligen für Aufregung sorgen können





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