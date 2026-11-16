Chris Pratt begrüßt James Gunn Rückkehr zu Guardians of the Galaxy

Chris Pratt öffnet sich für ein Comeback von James Gunn bei den Guardians of the Galaxy nach dessen Abgang bei DC Studios. Analyse zu Möglichkeiten und Filmdatum.

Der Schauspieler Chris Pratt zeigt sich offen für eine mögliche Rückkehr von Regisseur James Gunn zu den " Guardians Of The Galaxy". Diese Option wurde aufgeworfen, nachdem Gunn seine Führungsposition bei DC Studios verloren hat. Pratt äußerte in einem Interview sein Interesse an einem neuen Abenteuer der bekannten Marvel-Franchise-Reihe. Die Nachricht hat bei Fans und in der Branche für Aufsehen gesorgt.

Änderungen in der Führung bei DC Studios

James Gunn musste kürzlich seinen Posten als Co-Chef der DC Studios räumen. Im Zuge der Übernahme von Warner Bros. durch Paramount Skydance hat sich die Führungsspitze verändert. Jeremy Latcham hat das Zepter übernommen und soll das Universum neu ausrichten. Offiziell bleibt Gunn jedoch als Kreativkraft für DC erhalten.

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Die neuen Bedingungen dürften Gunn mehr Freiheit für eigene Projekte geben. Einige Beobachter spekulieren, ob dies die Tür zu Marvel öffnet. Die bisherigen Filme der Reihe wurden erfolgreich mit Gunn ins Kino gebracht. Seine Abwicklung bei DC könnte somit indirekt eine neue Ära für die Guardians einläuten.

Pratts Aussagen zur möglichen Zusammenarbeit

Chris Pratt kommentierte die Entwicklungen in einem aktuellen Interview. Er bezeichnete eine Zusammenarbeit mit Gunn als großartig. Pratt betonte die hohe Wertschätzung für den Regisseur und die bereits bestehende Geschichte. Er habe jedoch noch keine Gelegenheit zu einem direkten Gespräch gehabt.

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Der Star-Lord-Darsteller verwies auf die Einzigartigkeit der bisherigen Trilogie. Gunn hat bei allen drei Teilen Regie geführt, was im Filmgeschäft selten vorkommt. Diese Kontinuität war ein Schlüsselfaktor für den Erfolg der Serie. Pratt hofft implizit auf die Beibehaltung dieser kreativen Einheit.

Er fügte hinzu, dass das Aussprechen solcher Pläne schnell zu Schlagzeilen werden kann. Es ist daher noch unklar, ob konkrete Verhandlungen laufen. Die Atmosphäre um die Zukunft der Franchise bleibt vorsichtig optimistisch.

Realistische Einschätzung und zukünftige Projekte

Tatsächliche Chancen für "Guardians Of The Galaxy 4" mit Gunn erscheinen gering. Der dritte Teil bildete einen weitgehend runden Abschluss der Saga. Marvel Studios könnte jedoch neue Wege einschlagen. Fans dürfen sich zunächst auf das nächste Projekt freuen.

Ein weiterer Film ist für den 8. Juli 2027 in den Kinos geplant. Das genaue Datum ist fest definiert und bietet eine klare Erwartung. Veränderungen im Vergleich zu früheren Teilen sind möglich. Die Branche beobachtet die nächsten Schritte genau.

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Die Situation bei DC und die Stellung von Marvel stehen im Fokus. Chris Pratts Worte deuten auf eine positive Grundeinstellung hin. Ob James Gunn jedoch zurückkehrt, bleibt ungewiss. Die Zukunft wird durch weitere Ankündigungen geklärt werden.