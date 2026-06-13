Chris Richards: Traumstart für die USA - und ein ehemaliger Bayern-Profi steht im Fokus

Chris Richards hat beim WM-Auftaktsieg der USA gegen Paraguay eine historische Vorstellung abgegeben. Der Innenverteidiger organisierte die Abwehr, gewann wichtige Zweikämpfe und lieferte eine 100-Prozent-Passquote bei 83 Pässen.

Traumstart für die USA - und ein ehemaliger Bayern-Profi steht plötzlich wieder im Fokus! Beim überzeugenden 4:1-Auftaktsieg gegen Paraguay war Chris Richards (26) einer der auffälligsten Akteure auf dem Platz.

Der Innenverteidiger organisierte die Abwehr des Co-Gastgebers, gewann wichtige Zweikämpfe - und lieferte eine Statistik, die es bei einer Richards brachte im SoFi Stadium alle 83 seiner Pässe zum Mitspieler. Kein einziger Fehlpass! Laut Datenanbieter Opta hat seit Beginn der Datenerfassung bei Weltmeisterschaften im Jahr 1966 kein Spieler eine 100-Prozent-Passquote bei einer so hohen Anzahl von Pässen erreicht. Besonders bemerkenswert: Noch vor wenigen Wochen war sein Einsatz fraglich.

Am letzten Spieltag der Premier League hatte sich der Profi von Crystal Palace verletzt. Rechtzeitig zum WM-Auftakt wurde er jedoch fit - und lieferte direkt eine historische Vorstellung ab. Für die USA könnte Richards im weiteren Turnierverlauf zu einer Schlüsselfigur werden. Der 26-Jährige soll die Defensive des Gastgebers anführen und die Mannschaft tief ins Turnier tragen.

Unter Vertrag. Der große Durchbruch blieb ihm in München zwar verwehrt. Beim Rekordmeister kam der US-Amerikaner nur auf zehn Pflichtspiele. Zwischenzeitlich sammelte er aber auch bei der TSG Hoffenheim Bundesliga-Erfahrung.

Jetzt sorgt er auf der größten Bühne des Weltfußballs für Schlagzeilen - mit einer Passquote, die es so bei einer WM noch nie gegeben hat. 4:1 zum Auftakt und am Freitag geht der Gastgeber in Seattle gegen Australien als Favorit ins Spiel. Erst im letzten Gruppenspiel geht es gegen die Türkei. Die Ausgangslage für die USA könnte nicht besser sein





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Chris Richards USA WM-Auftakt Paraguay Passquote

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