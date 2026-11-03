Chris Rock gibt zu, schlechter Ehemann zu sein und erklärt Scheidung

Chris Rock offenbart Gründe für seine Trennung von Malaak Compton-Rock. Der Komiker räumt Eheprobleme ein und beschreibt seinen Weg zur Versöhnung mit seiner Ex-Frau.

Der bekannte US-amerikanische Komiker Chris Rock hat in einem aktuellen Interview erstmals umfassend über den Niedergang seiner langjährigen Ehe gesprochen. Mit sechzehn Jahren Dauer verband ihn eine Bindung mit Malaak Compton-Rock, die im Jahr 2014 endete. Der sechsundsiebzigjährige Star räumt nun ein, dass er maßgeblich zum Scheitern der Partnerschaft beigetragen hat. Seine selbstkritische Bewertung lautet klar: Er habe in dieser Rolle keine Vorbildfunktion erfüllt.

Raum für persönliche Fehler

Rock beschreibt seinen früheren Lebensstil als kontraproduktiv für eine stabile Beziehung. Er gesteht offen ein, dass er in den vergangenen Jahren bestimmte Verhaltensweisen an den Tag gelegt hat, die das Vertrauen seiner Frau untergraben haben. Dazu gehörte auch der Konsum von pornografischem Material, den er seit mehreren Jahren eingestellt hat. Diese persönlichen Schwächen sehen er und seine Ex-Frau heute als Teil eines schwierigen Lernprozesses an. Beide akzeptieren, dass diese Erfahrungen notwendig waren, um Reife zu gewinnen.

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Vergleich mit Superhelden

Um sein damaliges Verhalten zu erklären, zieht Chris Rock einen ungewöhnlichen Vergleich zu den Charakteren aus den Marvel-Filmen. Ähnlich wie fiktive Helden, die ihre neuen Fähigkeiten testen und dabei überheblich werden, habe er seine eigenen Grenzen ausgelotet. Dabei sei ihm schmerzhaft bewusst geworden, dass er nicht allmächtig ist. Diese Demütigung habe ihn geerdet und ihm gezeigt, dass er nicht Gott spielt. Heute blickt er auf diese Phase mit großer Reue zurück und sieht keinen Grund mehr, stolz darauf zu sein.

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Trennungsweg und Kinderwohl

Die faktische Trennung des Paares erfolgte im Jahr 2014, die rechtliche Scheidung zwei Jahre später. Bereits vor dem offiziellen Ende war bekannt, dass die Beziehung lange kriselnte. Quellen geben an, dass Chris Rock sich der Unumkehrbarkeit der Situation bewusst war und den Prozess initiierte. Malaak Compton-Rock legte nach der Trennung den Fokus ganz auf das Wohl der gemeinsamen Töchter Lola Simone und Zahra Savannah. Sie forderte öffentlich dazu auf, die Privatsphäre der Familie zu wahren und nicht weiter darüber zu spekulieren.

Gemeinsame Zukunft für die Familie

Trotz der gescheiterten Ehe haben Chris Rock und Malaak Compton-Rock einen respektvollen Umgang miteinander gefunden. Sie begegnen sich bei wichtigen Familienereignissen und unterstützen sich gegenseitig in der Elternrolle. Ein deutliches Zeichen dieser Versöhnung war ihr gemeinsames Erscheinen bei der Abschlussfeier ihrer Tochter Zahra Savannah an der University of Southern California im Mai 2026. Die beiden ließen sich dort gemeinsam fotografieren und demonstrierten damit Öffentlichkeit, dass sie trotz aller Differenzen als Team für ihre Kinder einstehen.