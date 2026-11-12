Chris Tall gewinnt Catch Us in Lissabon nach engem Finale

Chris Tall sichert sich den Sieg bei der ProSieben-Show Catch Us in Lissabon. Alina Merkau und Matthias Killing holen die letzten Flüchtenden, doch Tall entzieht sich der Verfolgung.

Comedian Chris Tall hat die dritte Staffel der ProSieben-Show Catch Us. Die Jagd durch Europa für sich entschieden. Das Finale fand in Lissabon statt, wo Tall bis zum Schluss ein nervenaufreibendes Spiel mit seinen Jägern lieferte. Trotz kleiner Fehler entging er den Verfolgern und sicherte sich den Titel des letzten Flüchtenden.

Aktionsreiches Finale in Lissabon

Chris Tall nutzte die finale Runde in Portugal geschickt aus, um sich vor den Jägern zu verstecken. Die Herausforderung bestand darin, dass er die Verfolger selbst aufspüren und per Video anrufen musste. Er kam der Aufgabe nahe, beendete das Gespräch jedoch zu früh. Als Konsequenz erhielten die Jäger ein Foto des Gebäudes gegenüber seinem Versteck. Dies ermöglichte es Alina Merkau und Matthias Killing, das richtige Haus zu identifizieren und Tall einzuholen.

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Konkurrenz und frühere Eliminationen

Die Show startete am Dienstag, den 10. November. ProSieben und Joyn strahlten die komplette Staffel über drei Tage aus. In Venedig wurde Andrea Kiewel von Alina Merkau und Matthias Killing gefasst. Sie waren ihr bis auf 300 Meter nahegekommen. Kiewel gab an, vor Schock und Erleichterung geweint zu haben.

Auch Jenke von Wilmsdorff und sein Sohn Jánik waren in Amsterdam aktiv. Jenke trug eine Perücke zur Tarnung, was jedoch nicht half. Rick Azas und Alex Freerun überraschten die beiden in der Stadt. Jenke schimpfte über die Entdeckung. Damit blieb Chris Tall als letzter Flüchtender übrig.

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Emotionen und strategische Fehler

Chris Tall musste in Lissabon Souvenirs besorgen. Jeder Einkauf lieferte den Jägern Hinweise auf seinen Aufenthaltsort. Als er Rick und Alex aus dem Auto sah, freute er sich über den Thrill. Er versteckte sich hinter einer Plastiktüte, als auch Alina und Matthias auftauchten. Eine Flucht auf einem E-Scooter führte zu Erschöpfung.

Jenke von Wilmsdorff machte sich Sorgen um das Wohlbefinden des Comedians. Er fragte nach Wasser, da Tall erschöpft zusammenbrach. Der strategische Fehler im Videoanruf kostete ihn am Ende den sicheren Unterschlupf. Die Jäger nutzten die Information, um ihn zu finden. Alina Merkau jubelte über den Sieg.

Preisverleihung und Gewinnerstatus

Mit der Festnahme von Chris Tall endete die Jagd. Alina Merkau und Matthias Killing holten nicht nur den letzten Flüchtenden, sondern auch den Sieg der Show. Die ProSieben-Produktion zeigte die Spannung der letzten Minuten. Chris Tall blieb bis zur allerletzeten Sekunde in Bewegung. Der Sieg geht an das Team aus dem Frühstücksfernsehen.