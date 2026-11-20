Nach der Trennung von Steffi Brungs feiert Chris Wackert neues Glück mit Leonie Spehr. Der Sat.1-Moderator verlässt sein Amt 2027, was Pläne für einen Umzug nach Bali eröffnet.

Chris Wackert hat ein neues privates und berufliches Kapitel eröffnet, nachdem er sich nach einer langjährigen Beziehung mit Steffi Brungs neu orientiert. Der 37-jährige Moderator, der zuletzt im Sat.1 -Frühstücksfernsehen zu sehen war, zeigt sich öffentlich mit der neuen Partnerin Leonie. Diese Kombination aus persönlichem Glück und beruflicher Unabhängigkeit deutet auf einen fundamentalen Wandel in seinem Leben hin.

Romantische Signale und neue Partnerschaft

Die aktuelle Beziehung von Chris Wackert zu Leonie wurde durch Fotos und Social-Media-Posts bekannt. Auf Bildern ist zu sehen, wie das Paar gemeinsam Ibiza erlebt und sich intim zeigt. Leonie postet Wackert seit Wochen auf ihrem Instagram-Profil, das etwa 1.100 Follower zählt. Am Donnerstagabend, dem 19. November, zeigte sie ihn in ihrer Story mit dem Vermerk Home. Bemerkenswert ist, dass die Ibiza-Bilder bereits am 9. September geteilt wurden. Drei Wochen später folgten gemeinsame Aufnahmen aus der Toskana. Wackert kommentierte die Beiträge seiner neuen Freundin seit September mit Emojis, was als leises Liebes-Outing gewertet wird.

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Scheidung von Steffi Brungs und deren Gründe

Die neue Entwicklung folgt auf die Trennung von Chris Wackert und Steffi Brungs, die im Juli 2023 öffentlich wurde. Das Paar war zwölf Jahre lang zusammen, sieben Jahre verheiratet, und stand zuletzt sogar gemeinsam für die Netflix-Datingshow Love Is Blind Germany vor der Kamera. Nach Informationen von BILD waren sie zum Zeitpunkt der Trennung im Juli bereits seit rund sechs Wochen getrennte Wege gegangen. Die Zerwürfnis wurde mit psychischen Belastungen begründet. Wackert erklärte im November, dass Depressionen seiner Ex-Frau ihn überfordert hätten. Er gab zu, gegenüber der Krankheit sehr arrogant gewesen zu sein, da er als gesunder Ehepartner helfen konnte, aber damit nicht zurechtkam.

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Beruflicher Neuanfang bei Sat.1 und Freiheit für Neues

Parallel zum privaten Wandel plant Chris Wackert einen signifikanten Schritt in seiner Karriere. Nach zehn Jahren verlässt er das Sat.1-Frühstücksfernsehen. Sein letzter Auftritt vor der Kamera ist für Januar 2027 geplant. Wackert begründet den Weggang damit, dass der Job zur Routine geworden sei. Das Kribbeln vor der Livesendung, das er am Anfang seiner Karriere hatte, sei nicht mehr vorhanden. Bisher zwang ihn der feste TV-Job regelmäßig zu Absagen anderer Projekte. Mit dem Abschied fallen diese zeitlichen Verpflichtungen weg, was ihm mehr Flexibilität für private Vorhaben verschafft.

Zukunftspläne: Umzug nach Bali im Jahr 2027

Ein besonderer Fokus liegt auf den Zukunftsplänen von Chris Wackert und seiner neuen Partnerin Leonie. Auf dem Instagram-Profil von Leonie steht der Satz Moving to Bali 2027. Sie plant offenbar im kommenden Jahr den Umzug auf die indonesische Insel. Die Frage, ob Chris Wackert diesem Schritt folgt, ist aktuell offen. Privat neues Glück und beruflich plötzlich deutlich mehr Freiheit könnten den Weg für einen solchen Schritt ebnen. Ob das neue Kapitel rund 11.000 Kilometer von Berlin entfernt in Bali stattfindet oder das Paar eine Fernbeziehung führen will, bleibt unklar. Chris Wackert äußerte sich auf BILD-Anfrage nicht zu seiner neuen Liebe.