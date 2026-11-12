Chris Wackert offenbart Fehler nach Trennung von Steffi Brungs wegen Depression

Chris Wackert gibt zu, dass Arroganz seine Beziehung zu Steffi Brungs belastete. Der Sat.1-Moderator reflektiert kritisch seine Rolle bei der Trennung wegen der Depression seiner Ex-Frau.

Chris Wackert blickt zwölf Jahre nach seinem Einstieg in die Partnerschaft mit Steffi Brungs auf eine bewegte Geschichte zurück. Die beiden waren sieben Jahre lang verheiratet, bevor sie im Mai dieses Jahres ihren getrennten Lebensweg einschlugen. Der ehemalige Moderator der Sat.1 -Sendung Fruehstuecksfernsehen spricht nun in einem Interview mit der Zeitschrift Stern ungewoehnlich offen über die Schwierigkeiten in der Ehe und gibt zu, eigene Fehler im Umgang mit der psychischen Erkrankung seiner Ex-Frau gemacht zu haben.

Urspruenge der Beziehung und Trennung

Das Promi-Paar ist seit dem Jahr 2014 zusammen und heiratete im Jahr 2019. Die Eheschliessung fand unter anderem in Potsdam und auf Hawaii statt.共同 moderierten sie zwei Staffeln der Netflix-Show Love Is Blind und fuhrten einen gemeinsamen Podcast. Im Mai 2026, nach insgesamt zwölf gemeinsamen Jahren, erfolgte die Trennung. Oeffentlich bekannt wurde diese Entscheidung im Juli desselben Jahres. Bislang sind die beiden rechtlich nicht geschieden, obwohl Wackert sie bereits als seine Ex-Frau bezeichnet.

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Reflexion der Depression und eigene Fehler

Wackert stellt klar, dass die Depression seiner Frau nicht alleiniger Grund fuer die Scheidung war. Er reflektiert selbstkritisch seinen damaligen Umgang. Er gab zu, dass er der Erkrankung seiner Frau gegenuiber sehr arrogant gewesen sei. Er war fest davon ueberzeugt, als gesunder Ehepartner die Laenge der Situation allein bewaeltigen zu koennen. Erst spaeter erkannte er, dass er sich selbst viel frueher professionelle Hilfe haette holen muessen.

Ausserdem habe er nach aussen stets den Eindruck vermittelt, alles im Griff zu haben. In Wahrheit war dies nicht der Fall. Er merkte, dass er mit der psychischen Erkrankung nicht gut umgehen konnte. Seine Ex-Frau hingegen sei mit ihrer Krankheit unglaublich offen und mutig umgegangen. Sie habe sich intensiv auseinandergesetzt und viel aus ihrer Therapie mitgenommen, wofuer er grossen Respekt empfinde.

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Unterschiedliche Perspektiven auf die Krise

Steffi Brungs veröffentlichte nach der Trennung ein Statement in den sozialen Medien. Sie schrieb, dass Liebe manchmal nicht ausreiche, um an einer Beziehung festzuhalten. Man sollte nicht bleiben, nur um einen geliebten Menschen nicht zu verlieren, da man sonst sich selbst verliere. Wackert nimmt die Kritik an sich selbst ernst und gibt zu, dass er damals die Herausforderungen einer psychischen Erkrankung fuer eine Partnerschaft nicht verstanden habe. Er hatte schlicht keine Erfahrung mit den spezifischen Schwierigkeiten.

Er erkennt heute an, wie wichtig es ist, die eigenen Grenzen zu erkennen. Heute verstehe er vieles besser als damals. Ein junger Mann ohne entsprechende Erfahrungen hatte Muster erstellt, die letztlich zur Trennung beitrugen. Er hat gelernt, dass Staerke nicht bedeutet, immer alles allein schaffen zu muessen. Diese Erkenntnis nimmt er aus der schwierigen Zeit mit.

Keine Reduzierung auf die Erkrankung

Trotz aller Probleme moechte Wackert die gemeinsame Geschichte nicht ausschliesslich auf Brungs Erkrankung reduzieren. Gerade in dieser schwierigen Phase entschied er sich damals bewusst fuer die gemeinsame Zukunft. Er hat ihr waehrend dieser Phase sogar einen Heiratsantrag gemacht. Dies geschah als Zeichen, dass er hinter ihr stehe. Fuer ihn war dies damals genau die richtige Entscheidung.

Er glaubt heute, dass er sich damals mehr Raum haette geben muessen. Statt immer der Starke sein zu muessen, haette er Unterstuetzung annehmen koennen. Die Offenheit seiner Ex-Frau und ihre intensive Auseinandersetzung mit ihrer Gesundheit stehen im Kontrast zu seinem fruheren Verhalten. Wackert hat nun die Einsicht gewonnen, dass Partnerschaft auch Vulnerabilitaet und den Austausch von Hilfe erfordert, statt nur auf die eigene Resilienz zu pochen.