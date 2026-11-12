Chris Wackert verlässt Sat.1-Frühstücksfernsehen nach 10 Jahren

Chris Wackert kündigt seinen Abschied vom Sat.1-Frühstücksfernsehen an. Seine letzte Sendung ist im Januar 2027 geplant. Gründe sind Routine und neue Lebensphasen.

Der langjährige Moderator Chris Wackert beendet seine Karriere im traditionellen deutschen Morgenformat. Nach insgesamt zehn Jahren im Team der Sendung " Sat.1-Frühstücksfernsehen" wird er das Studio im Januar 2027 endgültig verlassen. Die Überraschungsmeldung verbreitete Wackert selbstverständlich und direkt am Donnerstagmorgen, den 12. November, live während der Ausstrahlung. Die Ankündigung markiert das Ende einer Ära für den 37-jährigen Entertainer bei dem führenden Sender Sat.1.

Ende der Ära Chris Wackert bei Sat.1

Die offizielle Entscheidung für den Ausstieg fiel bei Chris Wackert bereits vor geraumer Zeit. Er begründet seinen Schritt mit dem Wunsch nach Ehrlichkeit gegenüber sich selbst und dem Publikum. Das typische Kribbeln vor der Live-Sendung, das er zu Beginn seiner Karriere erlebt habe, sei nicht mehr in derselben Intensität vorhanden. Für ihn war dies das klare Signal, dass die Zeit für ein neues Kapitel im Leben und Beruf gekommen ist. Er möchte seine berufliche Laufbahn neu strukturieren und fühlt sich bereit für Veränderungen.

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Gründe für den Rücktritt von der Couch

Wackert reflektiert offen über seine Motive und vergleicht die Situation mit einer vorzeitigen Midlife-Crisis. Diese werde jedoch von ihm nicht negativ empfunden, sondern als Chance gesehen. Seit seiner Zeit als Reporter und später als fester Moderator hat sich der Job zur Routine entwickelt. Er fühlt sich dem Sender und den Zuschauern verpflichtet, nicht vor der Realität zu fliehen. Sein Ziel ist es, die Sendung mit der gleichen Leidenschaft zu verlassen, mit der er begonnen hat, auch wenn die Emotionen sich gewandelt haben.

Private und berufliche Weichenstellungen

Hintergrund dieses radikalen Schnitts sind tiefgreifende Veränderungen in seinem Privatleben. Chris Wackert und seine Frau gehen nach zwölf gemeinsamen Jahren getrennte Wege. Das Paar war seit 2019 verheiratet und moderierte lange Zeit gemeinsam die Netflix-Datingshow "Love Is Blind: Germany". Auch dieses Engagement endete, da Netflix beschloss, die kommende Staffel ohne Moderation zu produzieren. Diese Doppelbelastung aus beruflicher und privater Neuausrichtung treibt den Entschluss voran.

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Für Sat.1-Frühstücksfernsehen und Zuschauer

Für die Zuschauer bedeutet dies ein Ende der gewohnten Moderation durch Chris Wackert. Ob er in anderen Formaten wieder auf dem Sender zu sehen ist, bleibt unsicher, da sein nächster Platz noch nicht besetzt ist. Wackert signalisiert jedoch, dass er dem Fernsehen treu bleibt, sich aber mehr Freiheit für andere Projekte wünscht. Die Tür zu Sat.1 bleibt für ihn offen, und ein Groll besteht zwischen ihm und dem Sender nicht. Er plant, zukünftig Projekte anzunehmen, die er aufgrund der frühen Sendetermine in den letzten Jahren ablehnen musste.

Zukunftspläne und offene Fragen

Die genaue Umsetzung der folgenden Schritte ist noch nicht vollständig definiert. Wackert möchte seine Zeit nutzen, um sich neu zu orientieren, ohne sich unter Druck zu setzen. Die Suche nach einem Nachfolger für die Sat.1-Couch läuft intern, ist nach außen aber noch nicht abgeschlossen. Fans können sich auf Abschiedsgesten in den kommenden Monaten freuen, während Wackert seine Energiereserven für sein nächstes Lebenskapitel bündelt. Der Fokus liegt nun auf der fairen Trennung und dem respektvollen Umgang mit der alten Arbeitsgemeinschaft.