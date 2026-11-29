Chrisean Rock erwartet ihr zweites Kind. Ex Blueface weist die Vaterschaft zurück und nennt dafür einen konkreten Grund.

ein Streit über die Vaterschaft entbrannt. Die Rapperin hielt am Samstag in einem Livestream zwei positive Schwangerschaftstests in die Kamera. In einem weiteren Clip erklärte sie sichtlich emotional, dass sie sich in der fünften Schwangerschaftswoche befinde.

Die Reaktion ihres Ex-Partners ließ nicht lange auf sich warten. kurz darauf in seinem eigenen Stream zu Wort. Dort bestritt er, der Vater des ungeborenen Babys zu sein.beschrieb das spätere positive Ergebnis in ihrem Livestream dagegen als einen Moment, den sie zunächst kaum habe fassen können.

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"Ich habe diesen Test gemacht. Ich konnte es nicht glauben, als ob es nicht sein könnte. Gott macht keine Fehler, also werden wir tun, was wir tun müssen", erklärte sie. Nach eigenen Angaben informierte sieschon vor der öffentlichen Bekanntgabe über die Schwangerschaft.