Christian Barmore kämpft sich nach Blutgerinnseln in der Lunge zurück aufs Feld

Patriots-Star Christian Barmore überstand Blutgerinnsel in der Lunge, verpasste 2024 zehn Saisonspiele und wirkt 2026 wieder deutlich explosiver.

Im Juli 2024 ging es für Christian Barmore plötzlich nicht mehr um Football, sondern um seine Gesundheit. Der Defensive Tackle der New England Patriots stand kurz vor dem nächsten großen Schritt in seiner Karriere, nachdem er seine bis dahin beste Saison gespielt und wenige Monate zuvor einen neuen Vierjahresvertrag über bis zu 92 Millionen Dollar unterschrieben hatte.

Auslöser war eine Beobachtung im medizinischen Team der Patriots: Die rechte Wade des Verteidigers war größer als die linke. Untersuchungen im Mass General Brigham brachten daraufhin die ernste Diagnose, dass sich Blutgerinnsel in der Lunge gebildet hatten.

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Blutgerinnsel in der Lunge stoppen Barmores Karriere

Die Ärzte im Mass General Brigham stellten bei Christian Barmore Blutgerinnsel in der Lunge fest, die seine Karriere von einem Tag auf den anderen in den Hintergrund rückten. Barmore beschrieb später eine extreme Atemnot, die sich anfühlte, als würde ihn jemand am Atmen hindern.

Der Football trat damit zunächst vollständig zurück. Die New England Patriots nahmen ihren Abwehr-Star aus dem Spielbetrieb, ohne einen konkreten Zeitplan für eine Rückkehr zu nennen.

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Der Ausfall traf die Mannschaft in einer Phase, in der Barmore gerade dabei war, zu einem der prägenden Gesichter der Patriots-Defense zu werden. Im Jahr 2023 gelangen dem 1,96 Meter großen und rund 143 Kilo schweren Verteidiger 8,5 Sacks und 13 Tackles für Raumverlust.

Patriots setzen auf eine vorsichtige Rückkehr

Die New England Patriots verzichteten zunächst auf jede Eile, nachdem Christian Barmore die ersten zehn Saisonspiele 2024 verpasst hatte. Der Klub machte mit dem Millionenvertrag deutlich, wie stark er weiterhin auf den Defensive Tackle setzt.

Im November 2024 stand Barmore tatsächlich wieder auf dem Feld. Nach nur vier Einsätzen kehrten jedoch die Symptome zurück, und seine Saison war damit beendet.

Barmore selbst wollte trotz dieses Rückschlags nicht aufgeben. In seinen späteren Aussagen über diese schwere Zeit betonte er, dass er es hasse aufzugeben, vor allem bei Dingen, von denen er wisse, dass er sie überwinden könne.

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Im Jahr 2025 gelang schließlich die dauerhafte Rückkehr. Barmore stand in allen 17 Saisonspielen auf dem Platz, während die Patriots seine Belastung im Training wegen der Behandlung mit Blutverdünnern weiterhin steuerten.

Barmore kehrt 2026 deutlich explosiver zurück

Christian Barmore wirkt im Jahr 2026 nach Angaben aus dem Bericht wieder deutlich explosiver als in den Vorjahren. Nach sechs Saisonspielen stehen bereits drei Sacks auf seinem Konto, mehr als in der gesamten Vorsaison 2025.

Parallel stellte Barmore seinen Alltag um und achtet seitdem stärker auf Gewicht, Ernährung und Beweglichkeit. Diese Veränderungen gehören nach seiner Darstellung zu den Gründen für seine bessere Form.

Barmore fühlt sich nach eigenen Worten wieder wie der Spieler von früher. Er sagte sinngemäß, er sei wieder sein altes Ich und fühle sich besser als je zuvor.