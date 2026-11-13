Christian Cousins gestorben: Ex-Kinderstar von 'Kindergarten Cop' verstorben

Christian Cousins, bekannt als Dominic in 'Kindergarten Cop' mit Arnold Schwarzenegger, ist im Alter von 43 Jahren gestorben. Seine Familie bestätigt den Tod durch eine Lebererkrankung.

Christian Cousins ist im Alter von nur 43 Jahren gestorben. Der ehemalige Schauspieler erlag einer schweren Lebererkrankung, wie sein Halbbruder Jonas Roeser auf der Social-Media-Plattform Instagram bestätigte. Cousins gehört zu den Kindern, deren Gesichter Millionen Filmfans unweigerlich mit dem Kult-Hit " Kindergarten Cop" von 1990 verbinden.

Tod des Schauspiels durch Leberleiden

Jonas Roeser teilte die traurige Nachricht seiner Familie mit der Öffentlichkeit mit. Er betonte, dass Christian Cousins vor seinem Ableben bereits schwer krank gewesen sei. Der Nachruf beschreibt den Verstorbenen als eine Person voller Leidenschaft und Energie, die große Träume und Geschichten im Gepäck hatte. Roeser tröstet sich mit dem Gedanken, dass sein Bruder nun bei ihrer Mutter im Himmel sei und von den Schmerzen befreit wurde.

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Rolle als Dominic im Hitfilm 1990

Christian Cousins wurde international vor allem durch seine Rolle des kleinen Dominic in der Komödie "Kindergarten Cop" bekannt. In dem Film spielt Arnold Schwarzenegger den Undercover-Polizisten John Kimble, der sich als Kindergärtner tarnt, um einem Tatbestand nachzugehen. Cousins war zu dieser Zeit sieben Jahre alt und teilte sich die Rolle mit seinem Zwillingsbruder Joseph Cousins. Diese Aufteilung war praktisch, da beide fast identisch aussahen und die begrenzten Arbeitszeiten für Kinder am Set effektiv genutzt werden konnten.

Frühe Karriere mit Zwillingsbruder Joseph

Bereits als kleiner Junge stand Cousins vor der Kamera. Gemeinsam mit seinem Zwilling Joseph sammelte er zwischen 1987 und 1992 Erfahrungen im US-Fernsehen. Die beiden Brüder waren in fast 60 Folgen der US-Seifenoper "Unter der Sonne Kaliforniens" in der Rolle des Bobby Gibson Ewing zu sehen. Diese frühe Bekanntheit ebnete den Weg für weitere Auftritte in Film und Fernsehen zu Beginn der 1990er Jahre.

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Rückzug aus dem Rampenlicht und Nachruhm

Während andere Kinderstars dauerhaft im Rampenlicht blieben, wurde es um Christian und Joseph Cousins mit den Jahren ruhiger. Sie beendeten ihre Karriere bereits als Teenager, wobei 1995 als letzte nennenswerte Schauspielarbeit gilt. Cousins zog sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. 2020, rund 30 Jahre nach dem Kinostart von "Kindergarten Cop", tauchte er bei einer virtuellen Veranstaltung mit früheren Kollegen wieder auf. Arnold Schwarzenegger beteiligte sich überraschend an diesem Online-Treffen und sprach mit den ehemaligen Darstellern über deren Leben nach der Kindheit.

Leben nach der Schauspielerei

In dem Gespräch mit Arnold Schwarzenegger berichtete Christian Cousins, dass er zu diesem Zeitpunkt ein Hanf-Geschäft leitete. Dies stand im deutlichen Kontrast zu seiner früheren Kindheitsrolle an der Seite eines der größten Actionstars Hollywoods. Schwarzenegger war durch Filme wie "Terminator" bereits international berühmt, als er mit den Zwillingen drehte. Bis heute gehört die Komödie für viele Fans zu den bekanntesten Werken von Arnold Schwarzenegger aus der frühen 90er-Jahre-Ära. Der Tod von Christian Cousins markiert das Ende eines Kapitels für diejenigen, die seine frühe Performance als Teil dieses Kinos gefeiert haben.