Normalerweise hält sich Moderator Christian Düren sehr bedeckt, wenn es um sein Privatleben geht. Doch für seine frisch geborene Tochter macht er eine Ausnahme.

Normalerweise hält sich Moderator Christian Düren sehr bedeckt, wenn es um sein Privatleben geht. Doch für seine frisch geborene Tochter macht er eine Ausnahme. Er ist kein Mann großer Worte – zumindest nicht, wenn es um sein Privatleben geht: Moderator Christian Düren .

Im Podcast „Zahltag“ seines „Frühstücksfernsehen“-Kollegen Daniel Boschmann macht er nun eine Ausnahme. Dort spricht er erstmals über Düren verrät: „Ich bin gerade in einer Baby-Bubble. Es dreht sich alles um die Kleine. Es ist alles irgendwie noch so neu und so schön.

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“ Für den beliebten Moderator ist es das erste eigene Kind. Amira hat bereits zwei Söhne aus ihrer früheren Ehe mit Comedian Oliver Pocher . Noch kann Düren seine Gefühle als frisch gebackener Vater nicht ganz in Worte fassen: „Ich freue mich jeden Morgen, wenn ich aufwache, und abends, wenn ich ins Bett gehe, dann hoffe ich, dass die Nacht gut wird.