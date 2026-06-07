Christian Eriksen bricht beim Länderspiel zusammen - Erste Entwarnung

Beim Testspiel Dänemark gegen Ukraine erlitt Christian Eriksen einen Zusammenbruch. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, ist aber bei Bewusstsein. Der Vorfall weckt Erinnerungen an den Herzstillstand 2021.

Beim Freundschaftsspiel zwischen Dänemark und der Ukraine am Sonntag erlitt der dänische Spielmacher Christian Eriksen einen gesundheitlichen Vorfall. In der 65. Minute, beim Stand von 2:1 für Dänemark , griff er sich an die Brust und sackte auf dem Rasen zusammen.

Das Spiel wurde daraufhin sofort abgebrochen. Eriksen konnte jedoch auf eigenen Wunsch und unter dem Applaus der Fans das Feld verlassen. Er wurde mit einem Krankenwagen ins Universitätsklinikum Odense gebracht. Der dänische Fußballverband gab noch am Abend Entwarnung: Christian Eriksen sei bei Bewusstsein und fühle sich den Umständen entsprechend gut.

Mannschaftsarzt Morten Boesen erklärte, Eriksen sei kurzzeitig bewusstlos gewesen, aber schnell wieder zu sich gekommen. Weitere Untersuchungen im Krankenhaus sollen die Ursache des Vorfalls klären. Auch sein Verein, der VfL Wolfsburg, bestätigte den Vorfall und wünschte ihm alles Gute. Die Szenen erinnern stark an den Zwischenfall während der Europameisterschaft 2021, als Eriksen einen Herzstillstand erlitt und reanimiert werden musste.

Seitdem trägt er einen implantierten Defibrillator. Sein Comeback feierte er im Februar 2022 bei Brentford. Die genauen Umstände des aktuellen Vorfalls werden weiter untersucht, doch die erste Reaktion spricht für eine positive Entwicklung





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