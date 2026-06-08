Christian Eriksen bricht erneut bei Länderspiel zusammen

Der dänische Fußballstar Christian Eriksen ist während eines Freundschaftsspiels gegen die Ukraine erneut zusammengebrochen. Dies weckt besorgniserregende Erinnerungen an seinen Herzstillstand bei der EM 2021. Der aktuelle Zustand und die Ursache werden im Krankenhaus untersucht.

Der dänische Fußballprofi Christian Eriksen ist im Alter von 34 Jahren während eines Freundschaftsspiels der dänischen Nationalmannschaft gegen die Ukraine in Odense erneut zusammengebrochen. In der 65.

Minute des Spiels griff sich der Mittelfeldspieler plötzlich an die Brust und sackte auf den Rasen. Eriksen verließ das Spielfeld danach eigenständig und begab sich in einen bereitstehenden Krankenwagen. Seine Ehefrau Sabrina Kvist Jensen begleitete ihn ins Krankenhaus. Der dänische Fußballverband meldete zunächst eine leichte Entwarnung: Christian Eriksen sei bei Bewusstsein und fühle sich den Umständen entsprechend gut.

Dennoch bleiben die Sorgen um den Spieler groß, da der Vorfall sofort Erinnerungen an seinen Herzstillstand bei der Europameisterschaft 2021 weckt. Fast auf den Tag genau fünf Jahre zuvor, am 12. Juni 2021, war Eriksen in der 42. Minute des EM-Gruppenspiels zwischen Dänemark und Finnland zusammengebrochen.

Während seine Teamkollegen einen Schutzkreis um ihn bildeten, kämpfte er um sein Leben und musste noch auf dem Platz von Notärzten wiederbelebt werden. Die dramatischen Bilder gingen damals um die Welt. Seine damalige Ehefrau bangte am Spielfeldrand in Kopenhagen um ihn, und Dänemarks Kapitän Simon Kjaer kümmerte sich rührend um sie.

Der damalige Mannschaftsarzt Morten Boesen, der auch heute noch dieses Amt bekleidet, erklärte nach dem Vorfall in Odense: Er sei kurzzeitig bewusstlos gewesen, sei aber sehr schnell wieder zu sich gekommen und man habe rasch Kontakt zu ihm herstellen können. Nun müsse er im Krankenhaus weiter untersucht werden, um die Ursache des Vorfalls zu klären. Man stehe in ständigem Kontakt mit ihm und den Ärzten. Nach dem Herzstillstand 2021 wurde Eriksen sofort in ein Krankenhaus eingeliefert.

Trotz des großen Schocks einigten sich beide Teams nach einer langen Unterbrechungspause darauf, die Partie fortzusetzen. Einen Tag später gab Boesen Entwarnung: Eriksen gehe es den Umständen entsprechend okay, sein Zustand sei stabil. Als Folge des Herzstillstands wurde bei Eriksen ein Defibrillator eingesetzt. Mitte Juni 2021 wurde er aus dem Krankenhaus entlassen und besuchte kurz darauf die dänische Nationalmannschaft.

In einem späteren Interview mit The Telegraph beschrieb Eriksen, wie er die Ereignisse verarbeitete: Ich habe mir den Film fast am Tag danach angesehen, um zu sehen, was passiert ist, um die Emotionen zu verarbeiten und mich auf später vorzubereiten. Aber es wird nie einfacher. Man sieht es und denkt nicht wirklich darüber nach, was es ist. Man sieht es sich einfach an und das war's dann.

Seine persönliche Lehre aus dem Erlebnis fasste er so zusammen: Was ich persönlich gelernt habe, ist, dass man einfach die Zeit genießen sollte, in der man hier ist, und dass man alles genießen sollte, was kommt, und Fußball spielen sollte, wenn es einem Spaß macht. Und wenn es keinen Spaß macht, mach etwas anderes. Den Spaß am Fußball hat Eriksen trotz des Vorfalls nie verloren.

Rund acht Monate nach dem Herzstillstand feierte er im Februar 2022 beim Premier-League-Spiel für Brentford gegen Newcastle sein Comeback. Zuvor hatte er seinen Vertrag mit Inter Mailand aufgelöst, da in der italienischen Serie A das Spielen mit einem Defibrillator nicht gestattet war - 2012 war der Fußballer Piermario Morosini während eines Spiels für Livorno an einem Herzstillstand gestorben.

Nach einer Station bei Manchester United wechselte Eriksen im Sommer 2023 zum VfL Wolfsburg und stieg mit dem Klub aus der Bundesliga ab





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