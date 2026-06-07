Christian Eriksen erleidet erneuten Herzinfarkt während eines Spiels

Der dänische Nationalspieler Christian Eriksen ist erneut in einer kritischen Situation, nachdem er während eines Spiels zusammengebrochen ist und in Lebensgefahr schwebte. Der 34-Jährige hatte im Februar 2022 nach einem Herzinfarkt wieder auf den Platz zurückgekehrt, als er beim Premier-League-Klub Brentford spielte. Er hatte damals einen Defibrillator implantiert, um sein Leben zu retten.

Schock-Moment um Christian Eriksen ! Der dänische Nationalspieler ist bei einem Testspiel gegen die Ukraine am frühen Sonntagabend auf dem Platz zusammengebrochen. Die Szene weckt sofort schlimme Erinnerungen.

In der TV-Übertragung ist zu sehen, wie sich der 34-Jährige in der 65. Minute an den Brustkorb fasst - und kurz darauf bewusstlos zu Boden geht. Spieler und Betreuer reagieren sofort, bilden einen Sichtschutz um ihren Kapitän, während medizinische Kräfte auf das Feld eilen. Die Partie wird umgehend unterbrochen, die Live-Bilder aus dem Stadion werden eingestellt.

Kurze Zeit später gibt der dänische Verband Entwarnung: Christian Eriksen ist bei Bewusstsein und fühlt sich den Umständen entsprechend gut. Mannschaftsarzt Morten Boesen erklärte: Er war kurzzeitig bewusstlos, kam aber sehr schnell wieder zu sich. Nun muss er im Krankenhaus weiter untersucht werden, um die Ursache des Vorfalls zu klären. Wir stehen in ständigem Kontakt mit ihm und den Ärzten.

Laut Berichten aus dem Stadion soll Eriksen unter Applaus und Sprechchören der Fans sogar eigenständig in den Krankenwagen gegangen sein. Der dänische Nationalspieler war im Februar 2022 nach einem Herzinfarkt wieder auf den Platz zurückgekehrt, als er beim Premier-League-Klub Brentford spielte. Er hatte damals einen Defibrillator implantiert, um sein Leben zu retten. Jetzt ist er wieder in einer kritischen Situation, nachdem er während eines Spiels zusammengebrochen ist und in Lebensgefahr schwebte.

Der dänische Fußballverband hat bereits angekündigt, dass Eriksen weiterhin medizinische Behandlung und Überwachung benötigt, um sicherzustellen, dass er nicht erneut einen Herzinfarkt erleidet. Der dänische Verband wird weiterhin in Kontakt mit Eriksen und den Ärzten stehen, um sicherzustellen, dass er die notwendige medizinische Behandlung erhält





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