Christian Eriksen geht es gut, nach Herzstillstand während Länderspiel

Der dänische Fußballverband hat berichtet, dass Christian Eriksen gut ist und bald aus dem Krankenhaus entlassen werden kann. Der Vorfall löste große Bestürzung in Dänemark aus und erinnert an einen ähnlichen Vorfall vor fünf Jahren.

Der dänische Fußball verband hat am Montag eine Mitteilung herausgegeben, in der Teamarzt Morten Boesen über den Zustand von Christian Eriksen berichtet. Boesen gab an, dass Eriksen gut sei und bei seiner Familie sei.

Es werde erwartet, dass Eriksen bald aus dem Krankenhaus entlassen werden könne und nach Hause zurückkehren werde. Boesen erklärte auch, dass er sich relativ sicher sei, dass Eriksens Herzschrittmacher einen Impuls abgegeben habe. Der 34-jährige Eriksen sei jedoch schnell wieder zu sich gekommen und habe sogar darum gebeten, selbst vom Spielfeld zum Krankenwagen zu gehen. Der Vorfall löste in Dänemark große Bestürzung aus.

Ministerpräsidentin Mette Frederiksen schrieb auf Facebook: 'Meine herzlichsten Gedanken sind bei Christian Eriksen und allen Betroffenen um ihn herum. Das ist ein großer Schreck. Und eine große Erleichterung, dass es ihm den Umständen entsprechend gut geht.

' Eriksen hatte vor fünf Jahren einen Herzstillstand erlitten und war wiederbelebt worden. Der Vorfall ereignete sich während des Länderspiels gegen die Ukraine in Odense in der 65. Minute. Die Partie wurde daraufhin abgebrochen.

Eriksen wurde anschließend im Universitätsklinikum Odense untersucht, um herauszufinden, was den Vorfall verursacht hat





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