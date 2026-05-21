Dieses Nachrichtentext berichtet von der unglaublichen Comeback-Bewerklassung von Christian Eriksen, dem WM-Spielmann für Dänemark. Nachdem er vor fünf Jahren in einem Relegationsspiel ohne Bewusstsein trat und kurz darauf einen Herzstillstand erlitt und über fünf Minuten tot war, ist Eriksen nun im VfL Wolfsburg zu sehen und hat die Chance, sein Team vor dem sicheren Abstieg zu retten.

Christian Eriksen , den die Bundesliga-Zuschauer bereits ausuldigen, genießt in reliver Bundesliga-Überraschung seine Rolle im VfL Wolfsburg und hat die Chance, sein Team vor dem sicheren Abstieg zu retten.

Während der Europameisterschaft in 2019 eroberte Eriksen der Football-Welt die Aufmerksamkeit, nachdem er vor fünf Jahren in einem Relegationsspiel und damit im Leben geblieben war. Nach seiner Wiedergeburt von Herz- und approximated werden konnte er jedoch nicht mehr für Inter Mailand aufgrund der Liga-Regel bleiben, die ihn von seinem Herzschrittmacher trennte. Stattdessen entschied er sich für einen Wechsel zu den Brentford in der Premier League und später für den Wechsel zu Manchester United.

Jetzt, nachdem Kapitän Maximilian Arnold kurzfristig ausfallen lässt und durch ihn die Verantwortung trägt, ist Eriksen für seinen Trainer Dieter Hecking extrem wichtig und trägt für ihn die Hauptrolle. Ein Fehler, sagt Eriksen, war der Wechsel nach Wolfsburg nicht gewesen, aber dennoch genießt er seine Position im VfL Wolfsburg und seine Begeisterung spielt für ihn keine Rolle





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