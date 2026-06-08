Christian Eriksen: 'Ich fühle mich gut, meine Genesung hat bereits begonnen'

Christian Eriksen hat sich nach seinem erneuten Zusammenbruch auf dem Fußballplatz erstmals selbst zu Wort gemeldet. Der Wolfsburg-Profi veröffentlichte eine kurze Botschaft auf Instagram und sorgte damit für Erleichterung bei seinen Fans.

Einen Tag nach seinem erneuten Zusammenbruch auf dem Fußball platz hat sich Christian Eriksen (34) erstmals selbst zu Wort gemeldet. Der Wolfsburg -Profi veröffentlichte am Montagabend eine kurze Botschaft auf Instagram - und sorgte damit zumindest für etwas Erleichterung bei seinen Fans.

Er möchte alle wissen lassen, dass es ihm gut geht und dass er zu Hause bei seiner Familie ist. Das war passiert: Eriksen hatte während der Partie in Odense plötzlich an seine Brust gefasst und war in der 65. Minute zu Boden gesunken. Spieler und Betreuer bildeten sofort einen Sichtschutz, medizinische Kräfte eilten auf den Platz.

Das Spiel wurde beim Stand von 2:1 für Dänemark abgebrochen. Eriksen: 'Wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, hatte der Schock meines ICD (Implantierbarer Kardioverter-Defibrillator) große Auswirkungen auf mich und meine Familie.

' Gleichzeitig stellt er klar: 'Ich möchte alle beruhigen, dass dies eine andere Situation war als das, was 2021 passiert ist. ' Damals hatte Eriksen bei der EM im Spiel gegen Finnland einen Herzstillstand erlitten. Er musste auf dem Platz reanimiert werden. Seitdem spielt der Mittelfeldspieler mit einem implantierten Defibrillator, einem sogenannten ICD.

Genau dieses Gerät sprang am Sonntag offenbar an. Der Dänen-Star: 'Ich fühle mich gut, und meine Genesung hat bereits begonnen.

' Außerdem bedankt er sich bei Spielern, medizinischem Personal auf dem Feld und den Ärzten, die ihn und sein Herz über Jahre betreut haben. Eriksen: 'Dank ihrer Expertise hat mein ICD genau das getan, wofür er gemacht wurde: mich schützen, als ich es gebraucht habe.

', Widerruf Tracking und Cookies, Schon kurz nach dem Vorfall hatte der dänische Verband leichte Entwarnung gegeben. Eriksen sei bei Bewusstsein und fühle sich den Umständen entsprechend gut. Mannschaftsarzt Morten Boesen erklärte, Eriksen sei kurz bewusstlos gewesen, aber sehr schnell wieder zu sich gekommen. Auch der VfL Wolfsburg hatte seinem Profi öffentlich Genesungswünsche geschickt.

Für Eriksen steht jetzt die Erholung im Vordergrund. Er schreibt: 'Für den Moment liegt mein Fokus darauf, mich zu erholen, Zeit mit meiner Familie zu verbringen, in den Urlaub zu fahren und mit meinen Kindern Fußball zu spielen.





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