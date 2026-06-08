Christian Eriksen ist vorsichtig entwarnungsfähig

Der dänische Nationalspieler Christian Eriksen ist nach einem Zusammenbruch am Sonntagabend beim Testspiel gegen die Ukraine vorsichtig entwarnungsfähig. Der 34-Jährige war in der 65. Minute plötzlich zusammengebrochen und hatte sich an die Brust gegriffen.

Der dänische Nationalspieler Christian Eriksen ist nach einem Zusammenbruch am Sonntagabend beim Testspiel gegen die Ukraine vorsichtig entwarnungsfähig. Der 34-Jährige war in der 65. Minute plötzlich zusammengebrochen und hatte sich an die Brust gegriffen.

Der dänische Verband hatte bereits kurz nach dem Vorfall mitgeteilt, dass es Eriksen den Umständen entsprechend gut gehe. Der Teamarzt Morten Boesen teilte in einer Pressemitteilung mit, dass es Eriksen gut gehe und er bei seiner Familie und bei guter Laune sei. Es wird erwartet, dass Eriksen bald entlassen wird und nach Hause zurückkehren kann. Der Vorfall erinnert an die Europameisterschaft 2021, als Eriksen im ersten Gruppenspiel gegen Finnland zusammengebrochen war und musste auf dem Spielfeld reanimiert werden.

Später wurde ihm ein Defibrillator eingesetzt. 2022 kehrte er auf den Fußballplatz zurück. Auch diesmal reagierten Mitspieler und Betreuer sofort. Gemeinsam mit ukrainischen Spielern bildeten die Dänen einen Sichtschutz um den am Boden liegenden Eriksen. Nach einer ersten Behandlung konnte der Mittelfeldspieler wieder aufstehen und eigenständig zu einem Rettungswagen gehen.

Der genaue Ursache des Vorfalls wird nun im Krankenhaus untersucht. Boesen: 'Nun muss er im Krankenhaus weiter untersucht werden, um die Ursache des Vorfalls zu klären. Wir stehen in ständigem Kontakt mit ihm und den Ärzten im Krankenhaus.





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