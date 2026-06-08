Christian Eriksen nach Herzschock: Spieler gibt Hoffnung über Instagram-Update

Christian Eriksen hat nach einem Herzschock während eines Freundschaftsspiels über Instagram erklärt, dass es ihm gut gehe und er sich zu Hause erholt. Der Vorfall, bei dem sein implantierter Defibrillator aktiv wurde, führte zum Abbruch des Spiels und löste weitreichende Besorgnis aus. Der dänische Nationalspieler dankt Ärzten und Mitspielern und konzentriert sich nun auf die Genesung mit seiner Familie.

Der dänische Nationalspieler Christian Eriksen hat am Montagabend über sein Instagram‑Profil ein beruhigendes Update veröffentlicht, das bei seinen Anhängern für erste Hoffnung sorgt. In einem kurzen Beitrag schrieb er, dass es ihm gut gehe und er sich zu Hause in der Nähe seiner Familie befinde.

Diese Worte folgen einem dramatischen Vorfall während des Freundschaftsspiels gegen Dänemark in Odense, bei dem Eriksen in der 65. Minute plötzlich seine Brust fasste und zu Boden sank. Sofort bildeten Mitspieler und Betreuer einen Sichtschutz, während medizinisches Fachpersonal unverzüglich zum Spielfeld eilte. Das Spiel, das zu diesem Zeitpunkt mit 2:1 für Dänemark stand, musste abgebrochen werden, weil die Situation eine sofortige ärztliche Intervention erforderte.

Eriksen erläuterte später die Hintergründe des Zwischenfalls:{{{{{{{{{Er seine Implantation eines ICDs - eines implantierbaren Kardioverter‑Defibrillators - habe in dem Moment sein Eingreifen ausgelöst. Der Schock des Geräts, das für die Behandlung von lebensbedrohlichen Herzrhythmen konzipiert ist, habe sowohl auf ihn als auch auf seine Familie große Auswirkungen gehabt. Er betonte jedoch, dass es sich um ein völlig anderes Szenario handele als der bekannte Herzstillstand im Jahr 2021 während der Europameisterschaft gegen Finnland, bei dem er akute Reanimation am Platz benötigte.

Seitdem spiele Eriksen mit dem ICD, das ihn vor gefährlichen Herzrhythmusstörungen schützt, und am Sonntag habe das Gerät genau wie vorgesehen aktiviert, um ihn zu stabilisieren.

"Ich fühle mich gut und meine Genesung hat bereits begonnen", versicherte der 31‑jährige Mittelfeldspieler in seiner Mitteilung. Dabei dankte er den Mitspielern, dem medizinischen Personal auf dem Feld sowie den Fachärzten, die ihn und sein Herz über die Jahre hinweg betreuen, für deren Expertise und Unterstützung.

"Dank ihres Wissens hat mein ICD genau das getan, wofür es entwickelt wurde: mich schützen, als ich es brauchte", schrieb Eriksen. Kurz nach dem Ereignis gab der dänische Fußballverband eine leichte Entwarnung heraus und bestätigte, dass Eriksen bei Bewusstsein sei und sich den Umständen entsprechend gut fühle. Mannschaftsarzt Morten Boesen erläuterte, dass Eriksen kurzzeitig das Bewusstsein verloren habe, aber sehr schnell wieder zu sich gekommen sei.

Auch der deutsche Verein VfL Wolfsburg, bei dem Eriksen seit 2022 unter Vertrag steht, sandte dem Spieler öffentliche Genesungswünsche. Im Fokus des 31‑jährigen Spielers liege jetzt die Erholung: Er habe angekündigt, die kommende Zeit dafür zu nutzen, sich zu regenerieren, Zeit mit seiner Familie zu verbringen, in den Urlaub zu fahren und mit seinen Kindern Fußball zu spielen.

Die nächsten Schritte seien eng mit den behandelnden Ärzten abgestimmt, um eine sichere Rückkehr zum Training zu ermöglichen, sobald seine körperliche Verfassung es zulässt. Die Situation erinnerte einmal mehr daran, welch zentrale Rolle moderne Medizintechnik im Profisport spielt und wie wichtig ein umsichtiges Monitoring für Athleten mit Vorerkrankungen ist





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