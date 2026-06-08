Christian Eriksen nach Kollaps auf dem Platz wohlauf - Entwarnung von Teamarzt

Der dänische Nationalspieler Christian Eriksen ist nach seinem Zusammenbruch im Spiel gegen die Ukraine wohlauf. Teamarzt Morten Boesen gibt Entwarnung und bestätigt, dass der 34-Jährige bei seiner Familie ist und bald das Krankenhaus verlassen kann.

Der dänische Fußball -Nationalspieler Christian Eriksen ist nach seinem Zusammenbruch im Länderspiel gegen die Ukraine am Sonntag wohlauf und konnte bereits Kontakt zu seiner Familie aufnehmen.

Teamarzt Morten Boesen gab am Montag im Namen des dänischen Fußballverbandes eine beruhigende Erklärung ab: Ich habe heute Morgen mit Christian gesprochen, und es geht ihm gut. Er ist bei seiner Familie und guter Dinge. Es wird erwartet, dass er schon bald aus dem Krankenhaus entlassen werden kann und nach Hause zurückkehrt. Boesen fügte hinzu, dass er sich relativ sicher sei, dass Eriksens Herzschrittmacher einen Impuls abgegeben habe.

Der 34-Jährige sei jedoch schnell wieder zu sich gekommen und habe sogar darum gebeten, selbst vom Spielfeld zum Krankenwagen zu gehen, anstatt getragen zu werden. Dies zeige seine bemerkenswerte Verfassung und seinen starken Willen. Der Vorfall ereignete sich in der 65. Minute des Freundschaftsspiels zwischen Dänemark und der Ukraine in Odense.

Eriksen kollabierte ohne Fremdeinwirkung auf dem Rasen, woraufhin die Partie sofort abgebrochen wurde. Die Mitspieler und das medizinische Personal reagierten schnell und leisteten Erste Hilfe, bis der Krankenwagen eintraf. Anschließend wurde Eriksen ins Universitätsklinikum Odense gebracht, wo umfassende Untersuchungen durchgeführt wurden, um die genaue Ursache des Vorfalls zu klären. Wir stehen in ständigem Kontakt mit ihm und den Ärzten im Krankenhaus.

Aber Christian geht es gut, und er bat mich, alle Spieler zu grüßen und ihnen zu sagen, dass es ihm okay geht, so Boesen weiter. Der Kollaps löste in Dänemark und international große Bestürzung aus, verbunden mit der Erleichterung, dass Eriksen den Vorfall gut überstanden hat. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen äußerte sich auf Facebook: Meine herzlichsten Gedanken sind bei Christian Eriksen und allen Betroffenen um ihn herum. Das ist ein großer Schreck.

Und eine große Erleichterung, dass es ihm den Umständen entsprechend gut geht. Auch der dänische Fußballverband und zahlreiche Fans sendeten Genesungswünsche. Eriksen, der gerade erst mit dem VfL Wolfsburg aus der Bundesliga abgestiegen war, hatte fast auf den Tag genau fünf Jahre zuvor, am 12. Juni 2021, im EM-Gruppenspiel gegen Finnland in Kopenhagen einen Herzstillstand erlitten.

Damals wurde er auf dem Platz wiederbelebt und erhielt anschließend einen implantierbaren Kardioverter-Defibrillator (ICD), der Herzrhythmusstörungen erkennt und bei Bedarf Schocks abgibt. Der aktuelle Vorfall zeigt, dass das Gerät erneut notwendig eingegriffen hat. Trotz dieses Rückschlags ist Eriksen nach Angaben seines Arztes stabil und optimistisch. Er wird in den kommenden Tagen weiter beobachtet, doch die Ärzte sind zuversichtlich, dass er sich vollständig erholen wird.

Der dänische Fußballverband hat angekündigt, dass sie Eriksen alle nötige Zeit zur Genesung geben werden, bevor über seine sportliche Zukunft entschieden wird. Dieses Ereignis wirft jedoch erneut Fragen zur Sicherheit von Profisportlern mit Herzrhythmusstörungen auf und unterstreicht die Bedeutung von medizinischen Notfallplänen auf den Spielfeldern. Trotz der beängstigenden Momente ist die Fußballwelt erleichtert, dass Christian Eriksen schon bald wieder bei seiner Familie sein kann





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