Christian Eriksen nach Zusammenbruch: Es geht mir gut, ICD hat funktioniert

Christian Eriksen äußert sich nach seinem jüngsten Zusammenbruch während eines Länderspiels. Der dänische Mittelfeldspieler betont, dass es ihm gut gehe und sein implantierter Defibrillator wie vorgeschützte funktioniert habe. Die Situation sei anders als 2021, doch die Zukunft seiner Karriere bleibt offen.

Christian Eriksen hat sich auf Instagram zu seiner aktuellen Situation geäußert. In einem Beitrag ließ er die Öffentlichkeit wissen, dass es ihm gut geht und er sich zu Hause bei seiner Familie aufhält.

Der Vorfall, der sich während eines Spiels ereignete, hat ihn und seine Familie belastet, jedoch sei dies eine andere Situation als die von 2021. Damals musste Eriksen bei der Fußball-EM auf dem Platz wiederbelebt werden und erhielt anschließend einen implantierbaren Kardioverter-Defibrillator (ICD). Beim jüngsten Zwischenfall brach der Schiedsrichter das Länderspiel gegen die Ukraine ab, nachdem Eriksen zusammengebrochen war. Die Spieler beider Mannschaften stellten sich schützend um ihn.

Eriksen erlangte schnell das Bewusstsein zurück und konnte sogar selbständig zum Krankenwagen gehen, der ihn in ein Krankenhaus nach Odense brachte. In seinem Instagram-Post betonte er, dass sein ICD genau das getan habe, wofür er entwickelt wurde: ihn zu schützen. Seine Genesung habe bereits begonnen. Medizinische Quellen deuten darauf hin, dass eine erneute Störung des Herzrhythmus den Zusammenbruch auslöste und der Defibrillator einen Stromstoß abgab.

Der dänische Teamarzt Morten Boesen bestätigte, dass es in den Wochen und Monaten zuvor keine Anzeichen für Herzprobleme gegeben habe, sonst hätte man Eriksen nicht spielen lassen. Die weitere sportliche Zukunft Eriksens ist noch unklar. Er möchte sich zunächst auf seine Erholung konzentrieren und mit seinen Kindern Fußball spielen





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