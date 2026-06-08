Christian Eriksen's Heart-wrenching Decision: To Continue or Not to Continue His Football Career

After suffering a second collapse during a match, Danish football star Christian Eriksen is facing a difficult decision: whether to continue his career or not. The pressure is on him to make the right choice, especially considering his status as a living legend in Denmark and the potential tragedy that could follow his death on the pitch.

Dänemarks Christian Eriksen (34, 151 Länderspiele) sagt auf dem Platz, wo es langgeht. Jetzt muss er die Entscheidung treffen, ob er seine Karriere fortsetztNach dem erneuten Kollaps von Dänemarks Top-Star Christian Eriksen (34) steht zurzeit nur eines fest: Ob er als Fußball-Profi weitermacht, wird buchstäblich eine Herzens-Entscheidung.

Mein persönlicher Reflex ist – und da stehe ich vermutlich auf der Seite der Mehrheit: Der liebe Gott, oder wer oder was auch immer, gibt Eriksen mit seinem zweiten Kollaps während eines Länderspiels einen erneuten heftigen Warnschuss. Die Botschaft ist: Du solltest aufhören. Vor allem in Dänemark, wo Eriksen den Status der lebenden Legende genießt, dürften das viele so sehen.

Für die Dänen wäre es eine nationale Tragödie, sollte ihr Fußballer des Jahres 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 nach einem möglichen dritten Kollaps auf dem Platz sterben. Nur geht es hier nicht darum, was andere Menschen fühlen, sondern darum, was Christian Eriksen fühlt. Und das hat er nach seinemvor etwa fünf Jahren klar gesagt: „Was ich persönlich gelernt habe, ist, dass man einfach die Zeit genießen sollte, in der man hier ist. Und dass man alles genießen sollte, was kommt.

Und Fußball spielen sollte, wenn es seiner Spaß macht.

“ Bereits damals war Eriksen bereit, die Folgen für seine Liebe zum Fußball zu tragen und sich nicht der Entscheidung anderer zu beugen. Eriksen löste gezwungenermaßen seinen Vertrag bei Inter Mailand auf, da es in der italienischen Liga verboten ist, mit einem implantierten Defibrillator zu spielen. Er machte weiter, wechselte nach England und zuletzt zum VfL Wolfsburg in die, sein im Juni 2018 geborener Sohn Alfred und seine fünf Jahre alte Tochter.

Wird es für Eriksen wichtiger sein, seine Kinder aufwachsen zu sehen? Oder bleibt er auch nach diesem erneuten Zusammenbruch bei der Überzeugung, dass im Leben der Moment zählt – und nicht die Dauer? Diese Frage kann nur Eriksen selbst beantworten. Er wird dabei im doppelten Sinn auf sein Herz hören.

Und wie auch immer Eriksens Antwort lauten wird. Die Welt sollte seine Entscheidung akzeptieren, so wie seine Familie sie akzeptieren wird





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