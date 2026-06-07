Christian Eriksen zusammenbricht beim Testspiel gegen die Ukraine

Der dänische Fußballprofi Christian Eriksen ist beim Testspiel gegen die Ukraine zusammengebrochen. Der 34-jährige Spieler war in der 65. Minute ins Uniklinikum in Odense gebracht worden, um die Ursache des Kollapses zu untersuchen. Eriksen hatte bereits 2021 bei einem EM-Spiel gegen Finnland einen Herzstillstand erlitten und musste reanimiert werden.

Dänemark steht erneut unter Schock als Christian Eriksen beim Testspiel gegen die Ukraine zusammenbricht. Der 34-jährige Fußballprofi war in der 65. Minute ins Uniklinikum in Odense gebracht worden, um die Ursache des Kollapses zu untersuchen.

Eriksen hatte bereits 2021 bei einem EM-Spiel gegen Finnland einen Herzstillstand erlitten und musste reanimiert werden. Seitdem spielt er mit Defibrillator. Der dänische Nationaltrainer Brian Riemer hat nach dem Spielabbruch in Odense vor dänischen Medienvertretern gesprochen und kündigte an, dass er Eriksen im Krankenhaus besuchen werde. Riemer beschrieb Eriksen als einen Mann, der ihm sehr viel bedeutet und mit dem er eine engere Bindung aufgebaut hat.

Der Nationaltrainer fühlte sich nach dem Spielabbruch 'leer' und sagte, dass er Eriksen sehen und mit ihm sprechen wolle





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Christian Eriksen Dänemark Ukraine Testspiel Herzstillstand

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Christian Eriksen zusammengebrochen bei Testspiel gegen die UkraineDer dänische Fußball-Star Christian Eriksen ist bei einem Testspiel gegen die Ukraine zusammengebrochen. Der 34-jährige Mittelfeldspieler greift sich an die Brust und sinkt zusammen. Spieler und Betreuer reagieren sofort, bilden einen Sichtschutz um ihren Kapitän, während medizinische Kräfte auf das Feld eilen. Die Partie wird umgehend unterbrochen, die Live-Bilder aus dem Stadion werden eingestellt. Kurze Zeit später gibt der dänische Verband leichte Entwarnung: Christian Eriksen ist bei Bewusstsein und fühlt sich den Umständen entsprechend gut.

Read more »

Christian Eriksen zusammengebrochen: Wolfsburger Spielmacher nach Testspiel gegen Ukraine ins Krankenhaus gebrachtDer dänische Fußballspieler Christian Eriksen ist nach einem Testspiel gegen die Ukraine zusammengebrochen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der 34-jährige Mittelfeldspieler von Wolfsburg griff sich in der 65. Minute an die Brust und sank auf den Boden. Das Spiel wurde beim Stand von 2:1 für die Dänen abgebrochen. Eriksen konnte eigenständig das Feld verlassen, bevor er mit einem Krankenwagen ins Universitätskrankenhaus in Odense gebracht wurde. Der dänische Fußballverband gab an, dass Eriksen bei Bewusstsein und den Umständen entsprechend wohlauf ist. Der Mannschaftsarzt Morten Boesen sagte, dass Eriksen kurzzeitig bewusstlos war, aber sehr schnell wieder zu sich kam und Kontakt zu ihm hergestellt werden konnte. Eriksen muss jedoch im Krankenhaus weiter untersucht werden, um die Ursache des Vorfalls zu klären.

Read more »

Christian Eriksen bricht beim Länderspiel zusammen - Erste EntwarnungBeim Testspiel Dänemark gegen Ukraine erlitt Christian Eriksen einen Zusammenbruch. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, ist aber bei Bewusstsein. Der Vorfall weckt Erinnerungen an den Herzstillstand 2021.

Read more »

Christian Eriksen bricht bei Dänemark-Testspiel zusammenDa wurden schlimmste Erinnerungen wach: Beim Spiel zwischen Dänemark und der Ukraine ist Christian Eriksen zusammengebrochen. Der dänische Verband konnte mittlerweile Entwarnung geben.

Read more »