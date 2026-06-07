Der dänische Fußball-Star Christian Eriksen ist bei einem Testspiel gegen die Ukraine zusammengebrochen. Der 34-jährige Mittelfeldspieler greift sich an die Brust und sinkt zusammen. Spieler und Betreuer reagieren sofort, bilden einen Sichtschutz um ihren Kapitän, während medizinische Kräfte auf das Feld eilen. Die Partie wird umgehend unterbrochen, die Live-Bilder aus dem Stadion werden eingestellt. Kurze Zeit später gibt der dänische Verband leichte Entwarnung: Christian Eriksen ist bei Bewusstsein und fühlt sich den Umständen entsprechend gut.

Große Sorgen um den dänischen Kapitän: Christian Eriksen zusammengebrochen bei Testspiel gegen die Ukraine . Der dänische Fußball-Star Christian Eriksen ist bei einem Testspiel gegen die Ukraine zusammengebrochen.

Der 34-jährige Mittelfeldspieler greift sich an die Brust und sinkt zusammen. Spieler und Betreuer reagieren sofort, bilden einen Sichtschutz um ihren Kapitän, während medizinische Kräfte auf das Feld eilen. Die Partie wird umgehend unterbrochen, die Live-Bilder aus dem Stadion werden eingestellt. Kurze Zeit später gibt der dänische Verband leichte Entwarnung: Christian Eriksen ist bei Bewusstsein und fühlt sich den Umständen entsprechend gut.

Laut Berichten aus dem Stadion soll Eriksen unter Applaus und Sprechchören der Fans sogar eigenständig in den Krankenwagen gegangen sein. Die Szene erweckt schlimmer Erinnerungen: Eriksen erlitt am 12. Juni 2021 während des EM-Auftaktspiels Dänemarks gegen Finnland in Kopenhagen einen Herzstillstand. Der Mittelfeldspieler brach kurz vor der Halbzeit auf dem Spielfeld zusammen und musste über mehrere Minuten medizinisch versorgt sowie reanimiert werden.

Anschließend wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Seitdem spielt er mit einem Herzschrittmacher. Im Februar 2022 feierte er beim damaligen Premier-League-Klub Brentford sein Comeback auf dem Fußballplatz. Die Spieler und Betreuer des dänischen Fußball-Teams waren besorgt um den Zustand ihres Kapitäns und reagierten sofort, als sie sahen, dass Eriksen zusammengebrochen war.

Sie bilden einen Sichtschutz um ihn, um ihn vor den Zuschauern zu schützen, während medizinische Kräfte auf das Feld eilen. Die Partie wird umgehend unterbrochen, die Live-Bilder aus dem Stadion werden eingestellt, um den Zuschauern nicht zu zeigen, was gerade passiert. Kurze Zeit später gibt der dänische Verband leichte Entwarnung: Christian Eriksen ist bei Bewusstsein und fühlt sich den Umständen entsprechend gut.

Laut Berichten aus dem Stadion soll Eriksen unter Applaus und Sprechchören der Fans sogar eigenständig in den Krankenwagen gegangen sein. Die Szene erweckt schlimmer Erinnerungen: Eriksen erlitt am 12. Juni 2021 während des EM-Auftaktspiels Dänemarks gegen Finnland in Kopenhagen einen Herzstillstand. Der Mittelfeldspieler brach kurz vor der Halbzeit auf dem Spielfeld zusammen und musste über mehrere Minuten medizinisch versorgt sowie reanimiert werden.

Anschließend wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Seitdem spielt er mit einem Herzschrittmacher. Im Februar 2022 feierte er beim damaligen Premier-League-Klub Brentford sein Comeback auf dem Fußballplatz





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