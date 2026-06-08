Christian Eriksens Frau Sabrina Kvist Jensen muss zum zweiten Mal mitansehen, wie ihr Partner auf dem Rasen kollabiert

Christian Eriksen brach beim Länderspiel zwischen Dänemark und der Ukraine zusammen. Das Spiel wurde abgebrochen. Sabrina Kvist Jensen musste zum zweiten Mal mitansehen, wie ihr Partner auf dem Rasen kollabiert.

Christian Eriksen s Frau Sabrina Kvist Jensen muss zum zweiten Mal mitansehen, wie ihr Partner auf dem Rasen kollabiert. Beim Länderspiel zwischen Dänemark und der Ukraine in Odense brach Christian Eriksen zusammen.

Das Spiel wurde beim Stand von 2:1 abgebrochen. Sabrina und Christian sind seit 2012 ein Paar und haben zwei Kinder. Das Privatleben halten sie aus der Öffentlichkeit fern. Die Tränen von Sabrina bewegten vor fünf Jahren die Welt: Beim EM-Spiel der Dänen gegen Finnland hatte Christian Eriksen einen Herzstillstand erlitten.

Der damalige Torwart Kasper Schmeichel erinnerte sich später an die dramatischen Minuten im Parken-Stadion. Christian überlebte und setzte seine große Karriere mit einem Defibrillator fort. Jetzt holte alle in Dänemark die Vergangenheit wieder ein. Ausgerechnet in Odense, wo Eriksen vor dem Anpfiff des Tests gegen die Ukraine für sein 150.

Länderspiel geehrt wurde. Doch dann der Schock. Christian Eriksen ist bei seiner Familie und bei guter Laune. Es wird erwartet, dass er bald entlassen wird und nach Hause zurückkehren kann





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Christian Eriksen Sabrina Kvist Jensen Länderspiel Dänemark Ukraine Odense

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Christian Wolf deutet an: Fliegt Ex Antonia bei More raus?Christian Wolf teilt im Netz einen Text. Er nennt keine Namen, doch Fans sind sich sicher: Der Unternehmer spricht damit seine Ex Toni an.

Read more »

Julius ist sauer: Sabrina Wlk erinnert ihn an Ex Antonia RotEin Kuss verändert alles. Julius steht in 'Match My Ex' zwischen Gefühlen und Enttäuschung. Sabrina gibt ihm Flashbacks von Ex Antonia.

Read more »

OP-Spruch: Sabrina Wlk kauft Daniel Entschuldigung nicht abDaniel Fischer entschuldigt sich bei seiner Ex Sabrina. Doch war das echt? Die 'Match My Ex'-Kandidatin vermutet, er will seinen Ruf retten.

Read more »

Nach Schwangerschafts-News: Amira Aly teilt seltenes Pärchenbild mit Christian DürenPrivate Aufnahmen von Amira Aly und Christian Düren Seite an Seite sind selten. Nun gibt es endlich wieder ein neues Pärchenbild.

Read more »