Das Verteidigungsministerium bestätigt: Christian Freuding folgt im Februar 2027 auf Carsten Breuer. Er wird ranghöchster Soldat und führt fast 200.000 Soldaten.

Das Bundesministerium der Verteidigung hat am Donnerstag in Berlin die Ernennung von Generalleutnant Christian Freuding zum Generalinspekteur der Bundeswehr bestätigt. Der 55-jährige Offizier tritt seine neue Position im Februar 2027 an und wird damit zum ranghöchsten Soldaten der Streitkräfte in Deutschland aufsteigen. Diese Personalentscheidung markiert einen bedeutenden Wandel in der Führungsspitze der Bundeswehr und folgt auf die Kernaussage der Regierung, dass die Armee besser geschützt werden muss als in den vorangegangenen Jahrzehnten.

Karriereweg und Führungsqualitäten von Christian Freuding

Freuding folgt auf den aktuellen Generalinspekteur Carsten Breuer, der im September zum Vorsitzenden des NATO-Militärausschusses gewählt wurde. Breuer verlässt daher bald Berlin, um nach Brüssel zu wechseln, wo er die höchste Position im militärischen Rat des Atlantischen Pakts einnehmen wird. Der outgoing Inspekteur ist 61 Jahre alt und wird durch Freuding abgelöst, der zuvor als einer der engsten militärischen Berater des Verteidigungsministers galt.

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Verteidigungsminister Boris Pistorius betonte in der Bekanntmachung die besonderen Qualitäten von Freuding. Er bezeichnete den General als eine starke, kluge und überzeugende Führungspersönlichkeit, die alle notwendigen Voraussetzungen mitbringe. Pistorius hob hervor, dass Freuding in der Lage sei, die Truppe in das neue Zeitalter zu führen, in dem die Verteidigungsfähigkeit des Landes eine noch höhere Priorität genießt als zuvor.

Die berufliche Laufbahn von Christian Freuding ist eng mit der als "Zeitenwende" bezeichneten Neuorientierung der Bundeswehr verbunden, die der damalige Bundeskanzler Olaf Scholz ausgelöst hatte. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine übernahm Freuding 2022 die Leitung des Sonderstabs Ukraine im Verteidigungsministerium. In dieser Funktion war er zentral für die Koordination der deutschen Militärhilfe für Kiew zuständig und analysierte die technologischen Entwicklungen in dem Konflikt.

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Von 2023 bis Oktober 2025 führte Freuding den neu geschaffenen Planungs- und Führungsstab des Ministeriums. Seit dem 1. Oktober 2025 steht er an der Spitze des Heeres, wo er bereits vor der allgemeinen Beförderung Maßnahmen zur Modernisierung umsetzte. Dazu gehörte unter anderem die Aufstellung des ersten Drohnenregiments, das als Reaktion auf die rasanten technischen Entwicklungen im Ukraine-Krieg ins Leben gerufen wurde.

Öffentliche Wahrnehmung und mediale Präsenz

Vielen Deutschen ist Christian Freuding bereits aus den Medien bekannt, insbesondere durch die Bundeswehr-Videoreihe "Nachgefragt". In dieser Serie erklärte er den Hintergrund des Ukraine-Krieges und wurde aufgrund seiner direkten und offenen Art als "Youtube-General" bekannt. Dabei machte er keinen Hehl aus seiner Haltung zum Konflikt und betonte wiederholt, dass dieser Krieg auch den deutschen Interessen diene.

Freuding argumentierte stets, dass die Deutschen dringend in der "Zeitenwende" ankommen müssten, um in künftigen militärischen Konflikten bestehen zu können. Seine ability, komplexe militärische Sachverhalte populär verständlich darzustellen, hat seinen Bekanntheitsgrad erheblich gesteigert. Diese öffentliche Präsenz unterscheidet ihn von vielen früheren Amtsinhabern, die eher im Hintergrund agierten und weniger zur direkten Kommunikation mit der Bevölkerung neigten.

Verantwortung und Perspektiven für die Bundeswehr

Als Generalinspekteur wird Christian Freuding ab Februar 2027 knapp 200.000 aktive Soldaten der Bundeswehr anführen. Diese enorme Verantwortung beinhaltet nicht nur die Verwaltung, sondern vor allem die strategische Ausrichtung und moderne Ausrüstung der Streitkräfte. Die Entscheidung des Verteidigungsministeriums unterstreicht den Willen, die Armee an den aktuellen sicherheitspolitischen Erfordernissen auszurichten.

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Die Nachfolge von Carsten Breuer durch Freuding wird als logischer Schritt in der Kontinuität der Verteidigungspolitik der letzten Jahre gewertet. Während Breuer die NATO-Verbindung stärkte, fokussiert sich Freudings Aufgabe nun verstärkt auf die innere Struktur und operative Fähigkeit der Bundeswehr. Seine Erfahrung in der Koordination von Hilfslieferungen und der Einführung neuer Waffentechnologien wie Drohnen wird als entscheidender Vorteil für die kommende Zeit gesehen.

Die Übergabe der Macht im Februar 2027 markiert somit den Beginn einer neuen Ära unter der Führung eines Offiziers, der sowohl militärische Expertise als auch hohe öffentliche Akzeptanz mitbringt. Die Bundeswehr steht vor der Aufgabe, sich in einem sich wandelnden sicherheitspolitischen Umfeld zu behaupten, wobei Freudings Amtszeit als Generalinspekteur als entscheidende Phase für die moderne Transformation der Truppe gelten wird.