Christian Horner wird Berater bei Oak Capital - neuer Schritt vom Formel‑1‑Teamchef zum Sport‑Investor

Nach seiner Entlassung bei Red Bull übernimmt der ehemalige Teamchef Christian Horner eine Beratungsrolle bei der Private‑Equity‑Firma Oak Capital. Dort soll er Investitionsmöglichkeiten im Sportsektor identifizieren und weiterentwickeln, während Gerüchte über eine mögliche Rückkehr in die Formel 1 weiter brennen.

Christian Horner , der über ein Jahrzehnt hinweg das Red‑Bull‑Racing‑Team zu einem der erfolgreichsten Konstrukteure in der Geschichte der Formel 1 geformt hatte, hat nach seinem Abschied bei Red Bull im Sommer 2025 einen überraschenden Karriereschritt vollzogen.

Der 52‑jährige Brite hat ein neues Aufgabengebiet als Berater für die britische Private‑Equity‑Firma Oak Capital angenommen. In dieser Funktion wird Horner künftig dabei unterstützen, attraktive Investitionsmöglichkeiten im Sportsektor zu identifizieren, zu analysieren und weiterzuentwickeln. Oak Capital, das bereits in diverse sportbezogene Marken und Projekte investiert - etwa den Golf‑Ausrüster Vice Golf oder die schnell wachsende Padel‑Marke NOX - sieht in Horner einen erfahrenen Sportmanager, der durch sein Gespür für Geschäftsmodelle und seine nachweislichen Erfolge im Motorsport wertvolle Impulse geben kann.

Oak‑Gründer Peter Dubens betonte, dass Horner weltweit als einer der erfolgreichsten Sportmanager anerkannt sei und dass seine Erfahrung und sein Netzwerk für die weitere Expansion des Unternehmens von großem Nutzen seien. Horner selbst, der bereits seit vielen Jahren ein gutes Verhältnis zu Oak Capital pflegt, erklärte, er freue sich darauf, seine Kenntnisse aus der Welt des Motorsports in die Finanz‑ und Sportbranche zu übertragen und die nächste Generation erfolgreicher Sportunternehmen zu unterstützen.

Während seiner zwei Jahrzehnte langen Amtszeit als Teamchef von Red Bull von 2005 bis 2025 hatte Horner das Team zu mehreren Weltmeistertiteln geführt und es zu einer dauerhaften Kraft in der Formel 1 gemacht. Dennoch kam es im Juli 2025 zu internen Spannungen zwischen Horner, dem langjährigen Motorsportchef Helmut Marko und dem ehemaligen technischen Direktor Adrian Newey, die letztlich zu seiner Entlassung führten.

In den Monaten nach seinem Austritt sorgten zahlreiche Gerüchte für Aufsehen: Der ehemalige Teamchef wurde immer wieder mit potenziellen Rollen bei Alpine oder Aston Martin in Verbindung gebracht, und viele spekulierten darüber, ob er in einer beratenden Funktion wieder ins Fahrerlager zurückkehren könnte. Die Entscheidung, sich der Finanzwelt zu widmen, markiert jedoch einen klaren Schnitt von der reinen Rennsport‑Umgebung hin zu einer breiteren Rolle im Sportgeschäft.

Zwar schließt dieser Schritt nicht völlig aus, dass Horner später wieder in die Formel 1 zurückkehren könnte, doch ist jetzt seine erste bedeutende Tätigkeit nach dem Abschied bei Red Bull offenbar klar definiert. Oak Capital plant, Horner in mehrere strategische Projekte einzubinden, die sowohl etablierte Sportmarken als auch innovative Start‑Ups im Bereich digitale Sporttechnologien umfassen.

In einer ersten Phase soll er zusammen mit dem Investment‑Team Marktanalysen für mögliche Beteiligungen im E‑Sports‑Sektor durchführen, wobei sein Netzwerk aus Fahrern, Ingenieuren und Sponsoren von großem Nutzen sein dürfte. Darüber hinaus wird er an der Entwicklung von Vertriebspartnerschaften für bereits im Portfolio befindliche Marken wie Vice Golf und NOX mitwirken, um deren internationale Präsenz zu stärken.

Horner selbst betont, dass er die Erfahrungen aus seiner Zeit im Rennsport nun nutzen wolle, um neue Geschäftsmodelle zu prüfen, die sowohl finanzielle Renditen als auch sportliche Innovationen fördern. Der Übergang in die Finanz‑ und Sportbranche eröffnet ihm zudem die Möglichkeit, die nächste Generation von Sportunternehmern zu mentorieren und ihnen den Weg zu erfolgreicher Unternehmensführung zu ebnen.

Während die Motorsportwelt weiterhin gespannt beobachtet, ob und wann Horner eventuell wieder an die Piste zurückkehrt, steht die Zusammenarbeit mit Oak Capital als ein bedeutender Meilenstein in seiner beruflichen Laufbahn und signalisiert ein neues Kapitel, in dem Sport und Kapital eng miteinander verknüpft werden





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