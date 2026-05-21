Christian Hüneburg's Future at HSV Hamburg in Doubt, Sponsorship Woes and Leadership Changes

Christian Hüneburg, the new CEO of HSV Hamburg, is facing uncertainty about his future after the season. Sponsorship issues and leadership changes are also causing concern within the club.

Christian Hüneburg (50) wurde im Oktober 2024 als neuer Geschäftsführer des HSV Hamburg vorgestellt. Jetzt lässt er seine Zukunft nach der Saison offen. Beim HSV Hamburg rumort es gewaltig!

Christian Hüneburg (50), Geschäftsführer des Handball-Bundesligisten, könnte den Klub nach der Saison schon wieder verlassen. Der HSV hob damals Hüneburgs Erfahrung in Finanzen, Sponsoring und Lizenzierung hervor. Vor seinem Wechsel nach Hamburg war er Geschäftsführer beim Volleyball-Bundesligisten SSC Palmberg Schwerin, zuvor mehrere Jahre Vorstandsmitglied bei Hansa Rostock. Doch intern wächst offensichtlich die Unzufriedenheit.

Vor allem beim Sponsoring hatten sich viele im Klub deutlich mehr erhofft. Denn der HSV, der zweimal nur im Nachgang und durch viele Millionen Investor Philipp Müller die Lizenz bekam und überlebte, muss neue Geldquellen erschließen, Sponsoren finden. Aktuell sieht es eher danach aus, als müsse Investor Philipp Müller auch weiterhin mehr finanziell auffangen als geplant. Hüneburg holte die Agentur "Devon Sports" ins Boot.

Der große Sponsoring-Erfolg blieb bislang allerdings aus. Neue Großsponsoren sind weiter nicht in Sicht. Hüneburg selbst sieht Fortschritte: "Wir haben extrem viel geschafft und die Perspektive ist für den Klub nach vorn gerichtet.

" Das sehen intern allerdings nicht alle so. Hüneburg geht es darum: "Welche Werte haben wir? Wofür stehen wir?

" Dafür wurde eine Hamburger Agentur (Die Expedition) engagiert. Das Problem: Im Verein und im Umfeld geht das vielen zu langsam. Der Klub wirkt nach außen weiter oft zu ruhig, macht kommunikativ zu viele Fehler und schafft es kaum, neue Dynamik zu erzeugen. Dazu kommen zahlreiche Wechsel auf der Geschäftsstelle.

Während sportlich vieles geklärt ist – der Kader steht, Trainer Torsten Jansen (49) führt das Team stabil durch dieBrisant: Kapitän Niklas Weller (33) beendet im Sommer seine Karriere. Der Kreisläufer, seit 2015 beim HSV, übernimmt zum 1. Juli das Präsidentenamt im Verein und wird damit Chef von Hüneburg. Das Verhältnis zwischen Weller und Hüneburg gilt nicht als besonders eng.

Fest steht: Sportlich herrscht Stabilität. In der Führungsetage dagegen wackelt offenbar schon wieder der nächste Boss-Stuhl





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