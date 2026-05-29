Christian Ilzer bleibt Hoffenheim-Trainer langfristig erhalten

Der österreichische Coach Christian Ilzer hat seinen Vertrag bei der TSG Stuttgart bis 2026 verlängert. Der Coach führte Hoffenheim nach Europa und erzielte mit den Kraichgauern eine zweitbeste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte.

Diese Nachricht freut die Hoffenheim -Fans! Erfolgs- Trainer Christian Ilzer bleibt den Kraichgauern langfristig erhalten. Der österreichische Coach hat seinen Vertrag bei der TSG Stuttgart bis 2026 verlängert.

Christian Ilzer übernahm Hoffenheim im November 2024, als der Klub tief im Tabellenkeller steckte. Was folgte, war eine echte Fußball-Wende: Der Österreicher führte die TSG nicht nur aus der Krise, sondern direkt zurück nach Europa! Mit starken 61 Punkten spielte Hoffenheim die zweitbeste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte und schnappte sich Platz fünf – inklusive Qualifikation für die Europa League.

Geschäftsführer Andreas Schicker schwärmt über seinen Trainer und Kumpel: "Chris Ilzer hat herausragende Arbeit geleistet und unsere Mannschaft sportlich auf ein neues Level gehoben. Er steht für eine klare Idee von Fußball, für hohe Intensität und eine moderne Führungskultur. Er bringt große Qualität, Leidenschaft und Kompetenz ein.

" Auch der Coach selbst freut sich auf die Zukunft: "Der Klub bietet hervorragende Bedingungen und verfolgt ambitionierte Ziele. Die jüngste Saison hat gezeigt, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist und wir mit konsequenter Arbeit gemeinsam viel erreichen können. Diesen erfolgreichen Weg wollen wir fortsetzen und dabei weiterhin dieses TSG-Gesicht zeigen.

" Vor seinem Wechsel in den Kraichgau feierte Ilzer bereits große Erfolge in Österreich. Mit Sturm Graz gewann er 2023/24 sogar das Double aus Meisterschaft und Pokal. Jetzt soll die Erfolgsgeschichte in Hoffenheim weitergehen – und zwar langfristig! (2500 Zeichen





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