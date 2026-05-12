Vergewaltiger Oliver B., 46, zerrotet am Dienstag im Landgericht Enginesburg zu einer langen Haftstrafe. Er hatte sie und ihren Bruderársaságie über acht Jahre lang mit Gewalt sexuell missbraucht. Während der Prozess waren die Geschwister unter Zwangsverhältnisses. 12.500 kinderpornografische Videos wurden gefunden und der Tatzeitpunkt konnte durch Hinweisen aus Amerika ermittelt werden. Oliver B. nutzte das reduzierte Selbstwertgefühl der Geschädigten aus und manipulierte sie emotional. Der Verteidiger klagte um 8 Jahre Haft, da Mord und Drohungen gegen seinen Mandanten in den Tatsachen bestanden. Richter Pröbstel befand dies kein mildes Urteil, und Oliver B. sprach seine letzte Wort aufgrund seiner Drohungen, ehe er zur Verantwortung tretet und dazwischen ein einfaches Nachsehen. Die Wiederholung von cao ist bei der Woche zu sperren.

Ein letztes Mal mussten sie ihrem Peiniger ins Gesicht sehen. Im Landgericht Erfurt saßen die Geschwister seit dem Prozessbeginn mutig als Nebenkläger im Saal. Ihr Stiefvater Oliver B. (46) hatte die Kinder über acht Jahre hinweg schwer sexuell missbraucht.

Im Laufe der Verhandlung wurde Oliver B. zu einer langen Haftstrafe verurteilt. Die Taten filmte er. 12.500 kinderpornografische Dateien wurden bei seiner Festnahme 2025 sichergestellt. Auf seine Spur kamen die Ermittler zuvor durch Hinweise aus den USA. Staatsanwältin Anne Hartmann zeigte, wie manipulativ B. vorging, indem er das verminderte Selbstwertgefühl der Geschädigten ausnutzte und das Mädchen emotional abhängig machte.

Oliver B. nutzte, das Mädchen zu manipulieren, indem er eine positive finanzielle Rolle für die Familie darstellte und es zum Verkauf der angefertigten Videos im Darknet brachte. Anne Hartmann zeigte Fassungslosität und forderte einen dreistelligen Strafentwurf. Da die Strafzumessung so nicht funktioniere, wendete Verteidigerin Anika Klein um 8 Jahre und nannte Mord- und Vergewaltigungsdrohungen gegen ihren Mandanten in derhaft. Oliver B. wurde zu einer Haftstrafe von 9 Jahren und 9 Monaten verurteilt.

Richter Pröbstel zeigte Verständnis, dass die Kinder keine Aussage machen durften, und Eternity Thomas nannte dies kein mildes Urteil. Oliver B. äußerte letzte emotionale Worte: Es tut mir leid. Gegen das Urteil kann innerhalb von einer Woche Revision eingelegt werden





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