Christian Karembeu: "Wir werden die WM gewinnen"

Christian Karembeu, ehemaliger defensive Mittelfeldspieler und Weltmeister mit Frankreich, spricht über seinen Karriereweg und seine Prognose für die WM 2026. Er sieht Frankreich als Top-Favoriten und sieht Kylian Mbappé als den aktuell stärksten Spieler und möglichen Ballon-d’Or-Gewinner.

Sein Karriereweg gilt als außergewöhnlich: Christian Karembeu (55) stammt aus Neukaledonien und wuchs dort auf. Mit 17 Jahren ging er nach Europa, um seinen Traum vom Profifußball zu verwirklichen – mit großem Erfolg. 1998 wurde er mit Frankreich Weltmeister, 2000 Europameister und gewann mit Real Madrid 1998 sowie 2000 die Champions League.

Bei einem Event von "MatchWornShirt" in Amsterdam spricht Karembeu über seinen Karriereweg – und wagt einen Ausblick auf die Bayern-Torwart Manuel Neuer (40) hat ein Nationalmannschafts-Comeback ausgeschlossen – für Karembeu wäre er wichtig für einen deutschen Erfolg bei der WM 2026Als Top-Favoriten sieht er jedoch Frankreich: "Es ist einfach. Wir werden die WM gewinnen. Wir haben die zwei Spiele gesehen, die gezeigt haben, dass wir mit dem ersten und dem zweiten Team gewinnen können. Wir haben eine gute Mannschaft.

Didier Deschamps weiß jetzt, wie er rotieren kann. Wir sind gut vorbereitet.

" Was Karembeu meint: Im März hat Frankreich in den Testspielen gegen Brasilien (2:1) und Kolumbien (3:1) gewonnen – mit zwei völlig unterschiedlichen Startaufstellungen. Besonders offensiv ist Frankreich stark besetzt – unter anderem mit Kylian Mbappé (27), Ousmane Dembélé (28), Désiré Doué (20) und Michael Olise (24), den Karembeu als "fantastischen Spieler" bezeichnet. Auf die Frage nach dem aktuell stärksten Spieler und möglichen Ballon-d’Or-Gewinner sagt der ehemalige defensive Mittelfeldspieler: "Im Moment ist Mbappé der Stärkste.

Zudem gibt es auch noch Desire Doué. Er war der aufstrebende Stern am Himmel und hat letztes Mal schon den Nachwuchspreis gewonnen. Also ist er vielleicht dieses Mal ein Kandidat für den Ballon d‘Or.

" Bayern mit Michael Olise (r. /24) setzte sich im Champions-League-Viertelfinale gegen Real und Kylian Mbappé (27) insgesamt mit 6:4 durch. Mbappé erzielte in beiden Partien jeweils ein Tor, Olise bereite im Hinspiel (2:1) einen Treffer vor und erzielte im Rückspiel das Tor zum 4:3-EndstandKarembeus Weg in die französische Nationalmannschaft war lang und alles andere als selbstverständlich. Sein Heimatland Neukaledonien spielte dabei zunächst keine Rolle, da der Inselstaat erst seit 2004 Mitglied der Fifa ist.

Erst kürzlich scheiterte Neukaledonien in den Play-offs zur WM 2026 im Halbfinale gegen Jamaika (0:1). In seiner Jugend waren professionelle Strukturen dort kaum vorhanden. Karembeu beschreibt die Bedingungen so: "Auf diesem Teil der Erde gab es zu der damaligen Zeit keine Grundlage. Es gab keine Akademie.

Wir hatten keine wirklichen Trainer. Wir haben von der Straße, von den Gegnern gelernt. Wir haben aus Spaß gespielt und um mit unseren Mitspielern zusammen zu sein. Es spielte keine Rolle, ob du gut oder schlecht bist.

Die Hauptsache war: Du kannst spielen und teilhaben.

" Karembeu wuchs in einer großen Familie mit 17 Geschwistern auf und galt schon früh als äußerst fleißig. In seiner Jugend soll er täglich rund 14 Kilometer zum Bäcker gelaufen sein, um Brot zu holen. Auch seine ersten Schritte imbleiben ihm in besonderer Erinnerung: "Das Beste ist: Wir haben in meinem kleinen Dorf jeden Samstag immer Turniere gespielt. Ich konnte dann in Teams spielen und auch mal wechseln.

Wir haben dabei gelernt, uns zu entwickeln und wie man Leistung zeigt. Sie laden einen ein, zu spielen. Irgendwie sah mich irgendwann jemand und sagte mir: Du musst nach Europa gehen. So ist das passiert.

" Christian Karembeu (damals 27) stand insgesamt in 53 Länderspielen für Frankreich auf dem Platz. Im WM-Finale 1998 gegen Brasilien (3:0/im Foto) kam er für 57 Minuten zum EinsatzÜber seine Anfänge im internationalen Fußball sagt Karembeu: "Als ich nach Europa gekommen bin, wusste ich nicht, wo ich bin, wohin ich gehe. Viele Kinder haben davon geträumt. Ich hatte Europa noch nicht gesehen.

Natürlich brauchst du Träume. Aber die wichtigste Sache ist Leidenschaft. Ich habe es als Kind geliebt, Fußball mit meinen Mitspielern und meinen Freunden zu spielen. Es hat alles sehr viel mit dem Kopf zu tun.

Ich bin in eine neue Umgebung gekommen, hatte keine Ahnung davon, wie es läuft. Geduld, Träume und die mentale Seite sind entscheidend, um etwas zu erreichen.

" Karembeu, der seinen Traum verwirklicht hat, äußert sich zur Entwicklung des Sports: "Wenn wir auf jede Nationalmannschaft zurückblicken und die Geschichte des Fußballs betrachten, gehörte der Sport früher den Weißen. Wir müssen alle Menschen einbeziehen – das ist Teil der Entwicklung des Sports und der Regeln. Wir sollten stolz sein auf das, was wir erreicht haben. Wir haben Geschichte geschrieben und das ist eine klare Botschaft an die Welt: Wir sind alle zusammen, wir sind alle vereint.





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