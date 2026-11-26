Nach seinem Geständnis über jahrelange Drogenprobleme wird Christian Lell emotional. Der Zuspruch auf dem Promihof überwältigt ihn.

ein schwieriges Kapitel seines Lebens angesprochen. In der elften Folge der Realityshow erzählte der ehemalige Fußballprofi seinen Mitbewohnern am Küchentisch von seinen jahrelangen Drogenproblemen. Über zehn Jahre habe die Phase angehalten, die er selbst seine "Rockstar-Zeit" nennt.

Erst vor drei Jahren habe er endgültig damit abgeschlossen.sprach dabei sowohl über seinen damaligen Kokainkonsum als auch über einen Suizidversuch, den er rückblickend als Wendepunkt beschreibt. Die verständnisvollen Reaktionen seiner Mitstreiter berührten den Sportler so sehr, dass er später im Sprechraum in Tränen ausbrach. Nach dem offenen Gespräch wirkteerleichtert und dankbar für die Unterstützung. Dass die anderen ihm zuhörten und ihn mit seiner Vergangenheit annahmen, bedeutete dem früheren Kicker viel.

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, erklärte er in der Sendung. Zu dieser Zeit habe sein Drogenkonsum ernste Ausmaße angenommen, auch Kokain sei Teil davon gewesen. Heute blickt er auf diese Jahre mit Abstand zurück und schildert, wie grundlegend sich sein Leben seitdem verändert habe. Nach dem Suizidversuch sei ihm klar geworden, dass er einen anderen Weg einschlagen müsse.