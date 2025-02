Christian Lindner kehrt nach fünf Jahren zum „Markus Lanz“-Talk zurück

Nach einem öffentlichen Aufruf von Markus Lanz wird Christian Lindner, ehemaliger Vize-Kanzler und FDP-Politiker, in der ZDF-Talkshow 'Markus Lanz' wieder zu Gast sein. Lindner war seit einem umstrittenen Auftritt in 2019 nicht mehr in der Sendung zu sehen.

Im Frühjahr 2019, noch vor der Pandemie, bot die Talkshow des ZDF -Moderators Markus Lanz ein deutlich anderes Bild als heute. Das Studio war mit Publikum gefüllt, die Gäste saßen viel enger aneinander, und die Themensprünge waren extremer. Ein besonders markantes Ereignis war der Auftritt von David Hasselhoff im April 2019. Hasselhoff hatte eigentlich seine Tour zu bewerben, geriet aber schnell in einen politischen Monolog, der das Publikum begeisterte.

Er kritisierte insbesondere die Aussagen von Christian Lindner, der ebenfalls zu Gast war. Hasselhoffs Auftritt markierte einen Wendepunkt in der Sendung. Seitdem verzichtet Lanz auf Studio-Publikum, setzt stärker auf politische Themen und hat weniger Promi-Gäste, die offensichtlich primär zum Promo-Zweck vorbeischauen. Christian Lindner, der FDP-Politiker, der Hasselhoff so provoziert hatte, war seit diesem Auftritt nicht mehr in der Show zu sehen. Obwohl er in den Jahren danach Spitzenpolitiker seiner Partei, Wirtschaftsminister und Vize-Kanzler wurde, stand er bei Lanz nicht mehr Rede und Antwort. Nun scheint es jedoch so, als ob Lanz Lindner erfolgreich so lange vorhalten konnte, dass es bald zu einem Comeback kommen soll. Erst kürzlich schrieb Lindner auf X (ehemals Twitter): „Markus Lanz hat mich gestern öffentlich in seine Sendung eingeladen. Wenn die Sehnsucht so groß ist: Ja, dann komme ich. Nächsten Mittwoch z.B.?“. Auf Nachfrage erklärte er: „Ich habe ihm schon eine SMS geschrieben. Ich komme sehr gerne.“ Die Rückkehr des ehemaligen Vize-Kanzlers in den ZDF-Talk bahnt sich an. Möglicherweise wird es dieses Mal keinen David Hasselhoff in der Runde geben – aber sicher kein Applaus des Studio-Publikums, das seit fünf Jahren Geschichte ist.





