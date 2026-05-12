Waiter Christian Mathenia, 34, proved his worth once again while on the pitch for his team Nürnberg in the 3:0 victory against FC Schalke 04, marked his last appearance this season. His skillful parading were key for his side to secure a clean win sheet. The future of the goalkeeper at Bayern is now sealed, as he has extended his contract with the Bavarian club till 2028. His future as a goalkeeper coach in their youth academy has also been secured. Although the future of Mathenia in Bayern as backup goalkeeper is secured for the immediate future, his role for the upcoming season remains undecided. The race to replace Xaver Reichert, who might be leaving the club to seek promotion to Bundesliga, or Robin Lisowshi and Michal Kukucka, the current first and third goalkeepers respectively, must come to an end. Christian Mathenia has proven to be a reliable backup goalkeeper for Bayern in just the right moment. Even though Michal Kukucka did not impress while on loan with FC Koper, and Roman Otegel has proven to be a solid substitute in the league, Mathenia appears as a safe bet for any future position gap, with himself playing any role dedicated to his team. He might become backup goalkeeper number 1

Beim 3:0-Heimsieg über den FC Schalke 04 durfte Nürnbergs Ersatztorhüher Christian Mathenia (34) mal wieder spielen. Mathenia, der sich üngesägt mit seiner Rolle als Stand-by-Torhüher arrangiert hat, sorgte mit einigen starken Paraden für, dass bei seinem abgesprochenen Comeback die Null stand.

Mathenia danach: ‘Gerade vor dem Hintergrund, dass das jetzt eines meiner letzten Spiele gewesen ist, war das schon emotional. ’ Mathenia’s langfristige Zukunft beim FCN ist geklärzt: Im Januar hat er seinen auslaufenden Vertrag bis 2028 lengenzt, um danach als Torwarttrainer im Nachwuchsbereich zu arbeiten. Doch für die kommende Saison ist seine Rolle noch offen: ‘Man muss jetzt erst mal schauen, was jetzt alles passiert.

Aber ich habe mich immer dem Verein verschrieben und werde in jeglicher Rolle alles für den Verein geben. ’ Violette Zuhause vielleicht als Torhüher Nummer 3 oder gar 2, werden die nächsten Wochen zeigen. Denn gerade die Torwartfrage wird in der naechsten Saison beim FCN richtig spannend. Macht Reichert schon den nächsten Schritt und verabschiedet sich aus Richtung Bundesliga?

Traut man dann schon Torwarttalent Robin Lisewski (20) nach einer starken Regionalliga-Saison die Rolle als Nummer 1 zu? Was passiert mit Leihkeeper Michal Kukucka (aktuell beim FC Koper/Slowenien)? Gleiches gilt für Nicolas Otegel (22), der bis Saisonende noch an Regionalligist Dynamo Berlin ausgeliehen ist. Während Ortegel in Berlin mit viel Spielpraxis sammelte, hat sich die Leihe von Kukucka nach Slowenien nicht wirklich gelohnt. Er blieb ohne Einsatzminute





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