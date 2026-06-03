Christian O'Sullivan verlässt SC Magdeburg nach zehn Jahren

Der norwegische Nationalspieler Christian O'Sullivan verlässt den SC Magdeburg nach zehn Jahren. Der Kapitän des Meisterschaftsgegners wird seinen Vertrag nicht mehr verlängern.

Beim frischgebackenen Handball -Meister SC Magdeburg geht eine Ära zu Ende. Kapitän Christian O'Sullivan (34) verlässt den SCM im Sommer nach zehn Jahren.

Der Vertrag des 206-fachen norwegischen Nationalspielers läuft aus und wird nicht mehr verlängert. 2016 war O'Sullivan vom schwedischen Erstligisten IFK Kristianstad an die Elbe gewechselt - und gewann dort alles, was es zu gewinnen gibt: European League (2021), Super Globe (2021, 2022, 2023), Champions League (2023, 2025), DHB-Pokal (2024) und nicht zuletzt dreimal den Meisterschaft in der Easycredit HBL (2022, 2024, 2026). Bennet Wiegert, sein einziger Trainer in all den Jahren beim SCM, wird in der Klubmitteilung zitiert: Vor zehn Jahren sind Christian O'Sullivan und der SCM gemeinsam auf eine Reise gegangen - wir als hungrige Mannschaft und er als junger, ehrgeiziger und talentierter Spieler -, von der wir uns damals kaum vorstellen konnten, wohin sie uns führen würde.

Heute ist er einer der erfolgreichsten Spieler, die es je beim SCM gegeben hat, und ich persönlich habe ihm extrem viel zu verdanken. O'Sullivan blickt zurück: Die Zeit in Magdeburg war für mich etwas ganz Besonderes. Ich habe hier nicht nur sportlich alles erreicht, sondern auch viele Freunde gewonnen. Es war mir eine Ehre, für diesen Verein zu spielen, und es wird schwer, ihn zu verlassen.

Und weiter: Ich bin stolz auf das, was wir hier gemeinsam aufgebaut haben. Ich durfte in meiner Karriere um die ganze Welt reisen und mir meine Träume erfüllen - dass ich das machen konnte, erfüllt mich mit großer Dankbarkeit. Jetzt ist für mich die Zeit gekommen, zu gehen. Den SCM werde ich aber immer in meinem Herzen tragen und sicher noch oft als Gast in der Halle sein. Wo es für O'Sullivan weitergeht, ist noch offen





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