Der US-amerikanische Nationalspieler Christian Pulisic wird nicht zum Spiel gegen Australien antreten können, da er angesichts von hartnäckigen Wadenproblemen nicht zur Verfügung steht.

Der US-amerikanische Nationalspieler Christian Pulisic wird nicht zur Verfügung stehen. Der 27-jährige Spieler hat angesichts von hartnäckigen Wadenprobleme n nicht zum Spiel gegen Australien antreten können.

Pochettino hatte zunächst versucht, die Sache zu verharmlosen und sagte, dass Pulisic gute Fortschritte mache und bald wieder bereit sein werde. Der Trainer hofft, dass Pulisic sobald wie möglich wieder zur Verfügung stehen wird. Der US-amerikanische Nationalspieler ist ein wichtiger Teil der amerikanischen Offensive und wird in diesem Spiel schwer zu ersetzen sein. Der Trainer Ricardo Pepi, ein ehemaliger Spieler des FC Augsburg, soll in Pulisics Stelle in die Startelf rücken.

Die Australier stehen defensiv stabil und schnell im Umschaltspiel, was die amerikanischen Trainer besorgt macht. Die USA müssen ohne ihren Leistungsträger antreten und müssen sich auf andere Spieler verlassen





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