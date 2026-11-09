Christian Rach kehrt mit Restauranttester zurueck: RTL plant Ausstrahlung 2027

Christian Rach startet 2027 mit einer neuen Staffel des Restauranttesters bei RTL. Der Spitzenkoch hilft Gastronomen bei wirtschaftlichen Problemen und kritisiert schonungslos.

Christian Rach (69) kehrt mit seiner bekannten Format-Idee der Restaurantbewertung zurück. Der Sender RTL hat die Dreharbeiten für das neue Format bereits aufgenommen. Die Ausstrahlung ist für das Frühjahr 2027 geplant, was eine Pause von mehreren Jahren markiert.

Dreharbeiten in Hessen und Norddeutschland

Die Produktionsarbeiten für das Comeback sind offiziell angelaufen. RTL bestätigte gegenüber BILD, dass die Aufnahmen derzeit in Hessen sowie im norddeutschen Raum erfolgen. Zuvor hatte der Sender das Projekt bereits im September desselben Jahres öffentlich angekündigt. Die Kulissen wechseln also zwischen verschiedenen Regionen Deutschlands, um eine breite Abdeckung der lokalen Gastronomie-Landschaft zu gewährleisten. Dies unterstreicht den Anspruch des Formats, regionale Unterschiede und lokale Besonderheiten in den Fokus zu rücken. Die geografische Streuung soll dabei helfen, unterschiedliche kulinarische Traditionen und Herausforderungen sichtbar zu machen.

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Bewährtes Konzept trifft auf neuen Druck

Die ursprüngliche Laufzeit des Formates erstreckte sich von 2005 bis 2013. In dieser Zeit besuchte Rach Lokale, die unter mangelnder Gästezufriedenheit oder finanziellen Engpässen litten. Gemeinsam mit den Besitzern suchte er nach lösungsorientierten Ansätzen für die Zukunft. Er hinterfragte Speisekarten kritisch und sprach auch in der Küche klare Worte. 2017 gab es bereits eine erste Rückkehr mit neuen Folgen. Das aktuelle Format behält das Kernkonzept bei. Gleichzeitig greift es gesellschaftlich relevante Themen auf. Die Gastronomie und die Menschen dahinter bewegen viele aktuelle Entwicklungen, die in der Sendung behandelt werden sollen.

Christlicher Rachs Begründung und Kritik

Christian Rach nennt einen konkreten Grund für die Rückkehr ins Rampenlicht. Viele Restaurants kämpfen derzeit mit steigenden Kosten und wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Der Koch betont in einer Mitteilung von RTL, dass er täglich den Druck in der Branche sieht. Die Restaurants seien oft fest in ihrer Nachbarschaft oder Region verankert. Wenn sie verschwinden, verliere die Gemeinschaft mehr als nur einen Ort zum Essen. Diese Aussage unterstreicht die soziale Bedeutung der Gastronomen. Rach will nicht nur Essen bewerten, sondern auch Existenzängste adressieren. Seine kritische Art bleibt dabei erhalten, da er Gastronomen schonungslos sagt, was in ihren Lokalen schiefläuft.

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Vergangenheit und zukuenftige Ausstrahlung

Christian Rach hat in der Vergangenheit bereits große Erfolge mit Formaten erzielt. Er stand unter anderem sechs Jahre gemeinsam mit Steffen Henssler (54) für die Show Grill den Henssler vor der Kamera. Im Oktober 2025 verabschiedete sich Rach nach 103 Sendungen als Juror aus dieser Produktion. Die Sendungen erreichten zeitweise mehr als 6 Millionen Zuschauer. Auszeichnungen wie die Goldene Kamera und der Deutsche Fernsehpreis zeugen von der Popularität. Für die neue Rückkehr als Hauptdarsteller hat RTL noch keinen genauen Sendetermin bekannt gegeben. Die Planung sieht jedoch die Ausstrahlung im Frühjahr 2027 vor, was genügend Zeit für die Postproduktion lässt.

Auswirkungen auf die Gastronomie-Branche

Die Rückkehr eines erfahrenen Experten wie Christian Rach könnte erhebliche Auswirkungen haben. Gastronomen, die um ihre Existenz kämpfen, erhalten möglicherweise die Chance auf professionelle Beratung. Die kritische Sichtweise des Testers könnte viele Besitzer dazu bewegen, ihre Angebote neu zu überdenken. Der Fokus liegt auf der Verbesserung der Qualität und der Wirtschaftlichkeit. Dies ist insbesondere in einer Zeit mit hohen Betriebskosten relevant. Die Branche beobachtet die Entwicklung aufmerksam, da solche Formate oft Trends setzen. Die Hoffnung ist, dass die Sendung auch langfristig positive Impulse für die lokale Gastronomie geben kann. Der Erfolg hängt jedoch letztlich von der Umsetzung und der Rezipientenresonanz ab.