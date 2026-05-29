Christian Serratos: Die Schauspielerin, die seit ihrer Kindheit im Rampenlicht steht

Christian Serratos ist eine Schauspielerin, die seit ihrer Kindheit im Rampenlicht steht. Sie wurde am 21. September 1990 in Pasadena, Kalifornien, geboren. Ihre Karriere begann bereits im Alter von sieben Jahren, als sie auf den Model-Laufsteg ging. Mit 14 Jahren stand sie vor die Film- und TV-Kameras und spielte in verschiedenen Serien und Filmen mit, darunter 'The Walking Dead' und 'Selena: Die Serie'.

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Christian Serratos ist eine Schauspielerin, die seit ihrer Kindheit im Rampenlicht steht. Sie wurde am 21. September 1990 in Pasadena, Kalifornien, geboren. Bereits im Alter von sieben Jahren begab sie sich auf den Model-Laufsteg.

Mit 14 Jahren stand sie vor die Film- und TV-Kameras. Ihre erste Rolle ergatterte sie in dem Kurzfilm 'Mrs. Marshall' von 2004. Sie spielte Jillian Marshall. Von 2004 bis 2007 verkörperte Serratos die Rolle von Suzie Crabgrass in der Nickelodeon-Serie 'Neds ultimativer Schulwahnsinn'.

Im Jahr 2005 stand sie außerdem für eine Episode 'Zoey 101' vor der Kamera. Zwei Jahre später folgte ein Auftritt in 'Hannah Montana'. Auf dem Bild sehen wir Serratos neben Mike, Jessica und Eric auf der Hochzeit von Bella und Edward. Nach einem Auftritt in der Gruselserie 'American Horror Story' blieb Christian Serratos dem düsteren Genre treu und spielte die Rolle von Lena im Thriller '96 Minuten'.

'The Walking Dead' markiert den größten und längsten Eintrag in der Vita von Christian Serratos. Ihre Figur Rosita Espinosa trat erstmals in der vierten Staffel als Teil eines Militärtrupps auf, der Wissenschaftler Eugene Porter nach Washington D.C. geleiten sollte. Über acht Staffeln und 129 Episoden hinweg entwickelte sich Rosita zu einer der wichtigsten Personen rund um Hauptcharakter Rick Grimes.

Christian Serratos war auch in der Netflix-Serie 'Selena: Die Serie' zu sehen, in der sie die Hauptrolle der US-mexikanischen Sängerin Selena spielte. Nach 'The Walking Dead' und 'Selena' wurde es ruhig um Christian Serratos. Demnächst wird sie allerdings an der Drama-Serie 'More' mitwirken, die sich derzeit in der Vorproduktion befindet





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