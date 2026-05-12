Christian Streich Joins ZDF's Expert Team for 2026 World Cup

The German TV-Senders have announced their lineups for the upcoming World Cup, with ZDF adding a prominent new addition to their expert team.

Kader bekannt gibt, müssen die deutschen Fans noch etwas warten. Die TV-Sender, die die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko übertragen, haben ihre Aufstellungen dagegen längst zusammengestellt und das ZDF sorgt jetzt mit einem prominenten Neuzugang für Aufsehen.

Wie der Sender am Dienstag bekanntgab, wird Christian Streich das Experten-Team bei der WM 2026 verstärken. Der langjährige Freiburg-Trainer ergänzt die Runde um die Weltmeister Per Mertesacker und Christoph Kramer sowie Werder-Bremen-Trainerin Fritzy Kromp. Für das ZDF ist die Verpflichtung des Kult-Coachs ein echter Coup – auch, weil die Konkurrenz ebenfalls prominent besetzt ist. MagentaTV setzt bei der WM unter anderem auf Thomas Müller, Mats Hummels und Jürgen Klopp.

Die ARD vertraut unter anderem auf Weltmeister Bastian Schweinsteiger. Während MagentaTV alle 104 Spiele der Weltmeisterschaft zeigt, übertragen ARD und ZDF gemeinsam 60 Partien – darunter sämtliche Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Für Christian Streich ist die Aufgabe beim ZDF Neuland. Der 60-Jährige hatte den SC Freiburg von 2012 bis 2024 geprägt und sich nach seinem Abschied bewusst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Sein Nachfolger Julian Schuster führte die Freiburger inzwischen sogar bis ins Europa-League-Finale – viele Spuren von Streich sind beim Sport-Club also weiterhin sichtbar. Bekannt wurde der frühere Freiburg-Coach in den vergangenen Jahren aber nicht nur wegen seiner Arbeit an der Seitenlinie. Immer wieder sorgte Streich mit emotionalen und gesellschaftspolitischen Aussagen für Aufmerksamkeit. Gerade seine oft langen und tiefgründigen Pressekonferenzen machten ihn weit über die Bundesliga hinaus populär.

Nach seinem Abschied wurde es öffentlich ruhig um den früheren Bundesliga-Coach. Nur selten trat Streich noch bei Veranstaltungen oder Interviews auf. Einer seiner wenigen öffentlichen Auftritte war im März 2025 bei der „lit. Cologne“, Europas größtem Literaturfestival.

Dort sprach er gemeinsam mit Journalist Christoph Biermann über die „Bücher meines Lebens“. Jetzt kehrt Streich also auf die große Fußball-Bühne zurück – allerdings erstmals nicht als Trainer, sondern als TV-Experte bei einer Weltmeisterschaft





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

World Cup Expert Team Christian Streich ZDF Per Mertesacker Christoph Kramer Fritzy Kromp Thomas Müller Mats Hummels Jürgen Klopp Magentatv Bastian Schweinsteiger World Cup 2026 German National Team

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Christian Streich wird die Expertenriege um Per Mertesacker und Christoph Kramer bei ZDF verstärkenDer langjährige Trainer des SC Freiburg, Christian Streich, wird die Expertenriege um Per Mertesacker und Christoph Kramer bei ZDF verstärken. Streich ist bekannt für seine erfolgreiche Arbeit beim SC Freiburg und seine klare Haltung zu Themen, die über den Fußball hinausgehen.

Read more »

WM-Überraschung: Christian Streich wird ZDF-ExperteDas ZDF hat Christian Streich als weiteren TV-Experten für die WM 2026 angekündigt. Für den ehemaligen Freiburg-Trainer ist das der erste Experten-Job.

Read more »

ZDF-WM-Team kompetent verstärkt: Christian Streich neuer ExperteMainz (ots) - Er prägte als Trainer eine Ära beim SC Freiburg, hat die Breisgauer Profimannschaft von 2012 bis 2024 erfolgreich gecoacht und bringt nun seine erfahrungsreiche Expertise in die WM-Übertragungen

Read more »

Christian Streich: Trainerlegende wird ZDF-Experte bei der WMGALA.de - Ihr Blick in die Welt der Stars ☆ Exklusive News, Bilder und Videos zu VIPs und Promis sowie Trends, Tipps + Service aus Fashion, Beauty und Lifestyle.

Read more »